Zalgiris da por perdido a Moses Wright: su fichaje por el Barça, al caer

Xavi Pascual anunció hace apenas unas semanas que no habrá fichajes esta temporada. Sin embargo, el Barça ya ha empezado a tantear el mercado para confeccionar para el técnico de Gavà una plantilla competitiva, de calidad y bien estructurada. Sin haber terminado siquiera la temporada, son muchos los nombres que ya han aparecido en una larga lista de posibles incorporaciones. Aun así, todo parece indicar que el primero de ellos ya está cerrado: Moses Wright, salvo giro radical de los acontecimientos, será nuevo jugador del Barça.

Moses Wright, en un partido con Zalgiris / X

El periodista lituano de BasketNews, Donatas Urbonas, asegura que el pívot estadounidense habría rechazado la última propuesta de renovación del Zalgiris. Ante esta situación, el conjunto lituano ya se habría puesto manos a la obra para encontrar al relevo de uno de los interiores más dominantes de la Euroliga.

Sus números hablan por sí solos: esta temporada promedia 12,9 puntos, 6,1 rebotes, 0,8 asistencias y 16,2 de valoración en algo más de 22 minutos por encuentro, además de firmar un destacado 63,6 % en tiros de dos. A todo ello se suma su peso dentro de un equipo que sigue peleando por meterse en los playoffs de la Euroliga.

La primera piedra

Wright (27 años) es un pívot explosivo, con gran capacidad para correr la pista, finalizar por encima del aro y castigar las continuaciones del pick and roll. Además, ha mostrado más consistencia, una mayor presencia física y una madurez competitiva superior a la de cursos anteriores.

Hay también un detalle importante que juega a su favor en clave Barça: cuenta con pasaporte chipriota, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario en la Liga Endesa. Un aspecto que esta temporada ha supuesto un dolor de cabeza para Xavi Pascual, obligado a ir rotando entre Norris, Clyburn y Myles Cale.

Algo sabía Moses Wright

Hace un par de semanas, el propio jugador habló sobre el interés del Barça: “Nos quedan seis partidos de fase regular de la Euroliga y solo me centro en el Bayern y en el Fenerbahçe. Sí, he recibido una oferta de renovación del Zalgiris, tengo la propuesta del Barça, pero ahora mismo estoy centrado únicamente en el Zalgiris”, explicó Wright, que además repasó con humor todos los nombres vinculados al conjunto azulgrana en los últimos días.

“No sé qué está pasando con el Barça. También he visto que Josh Nebo va camino de allí. Mucha gente está sonando para jugar en el Barcelona; también han salido los nombres de Nadir Hifi y Francisco... ¿Quizás solo quieren a franceses? Aunque Nebo es esloveno, así que tal vez solo los quieren para las posiciones exteriores”, bromeó el estadounidense.

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A falta del anuncio oficial, y una vez descartada su renovación con el Zalgiris, Moses Wright será el primer fichaje del Barça de Xavi Pascual para la próxima temporada.