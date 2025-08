Ahora resulta que sigue Fall... ¿hay alguien al volante?

Otro giro a la planificación: Fall sigue en el Barça / DANI BARBEITO

El camarote de los Hermanos Marx en el que se ha convertido el Barça de baloncesto en los últimos tiempos vive un nuevo capítulo con la marcha atrás con Youssopuha Fall, algo que (todo sea dicho) no supera el intento de fichar a Heurtel el año pasado tras la lesión de Laprovittola.

La planificación sigue marcada por las estrecheces económicas y por los bandazos. Hace dos veranos se frustró el fichaje de Kevin Punter y en su lugar llegó Willy Hernangómez, que se parecen como un huevo y una gallina. La pasada temporada no se fichó pese a la plaga de lesiones... bueno, se fichó a Raulzinho Neto.

Juan Carlos Navarro tenía marcado en rojo el nombre de Yoan Makoundou, un interior galo que había brillado como cedido por el Monaco en el Türk Telekom. Era comunitario, relativamente barato y apetecible. Sobre el papel, un acierto de la dirección deportiva.

Makoundou era el 'primer plato' del Barça / EFE

El problema es que faltaba el sí definitivo del conjunto monegasco, que al final entendió que Makoundou podría ser útil a Spanoulis. Es decir, se repitió una situación que en el pasado reciente sucedió con el citado Punter o con Will Clyburn. Todos acabaron fichando el año siguiente.

El 'no' del Monaco dejaba al Barça en una situación difícil. Con las plazas de extracomunitario ocupadas por Clyburn y Myles Cale, la opción un descarte estadounidense de la NBA quedaba olvidada para no verse obligados a hacer un descarte en cada jornada de Liga Endesa.

El 'gigante de Dakar' seguirá en el Palau / VALENTÍ ENRICH

¿Qué hacer? Pues dar marcha atrás y anunciar la continuidad de Youssoupha Fall, un pívot de 2,21 metros que fue de menos a más la temporada pasada y acabó rayando a bastante buen nivel... incluso ganó el puesto a Willy Hernangómez en alguinas fases de la temporada.

Aquí no se critica que siga el francosenegalés, sino que lo haga cuando se anunció que no lo haría. ¿No había Plan B por si fallaba el fichaje de Makoundou? El Barça debe tener incluso un 'Plan C', pero para ello la dirección deportiva también necesita reforzarse y... parece que lo hará.