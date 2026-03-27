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EUROLIGA

Clyburn y la defensa lideran a un Barça que quiere cambiar la preposición

Los blaugranas no supieron sentenciar al Estrella Roja en el tiempo reglamentario, pero lo acabaron logrando en la prórroga

Will Clyburn anotó 18 puntos ante el Estrella Roja

Will Clyburn anotó 18 puntos ante el Estrella Roja / DANI BARBEITO

David Rubio

David Rubio

El Barça logró una trabajadísima victoria este viernes en el Palau frente al Estrella Roja (92-88) en un duelo extremadamente físico y tenso que se ganó desde la defensa y que acabó con prórroga cuando todo parecía hecho con el 75-70. Satoransky brilló en los dos aros (10 puntos, ocho rebotes y seis asistencias) y, primero Joel Parra y después Will Clyburn, en ataque.

Barça - Estrella Roja (baloncesto, Euroliga), 27/03/2026

EUROLIGA

92
88
Alineaciones
BARÇA, 92
(18+24+22+11+17): Tomas Satoransky (12), Kevin Punter (10), Will Clyburn (18), Tornike Shengelia (9), Jan Vesely (14) -cinco inicial-, Willy Hernangómez (3), Darío Brizuela (5), Joel Parra (13), Juani Marcos (3) y Miles Norris (5).
ESTRELLA ROJA, 88
(20+20+18+17+13): Tyson Carter, Codi Miller-McIntyre (13), Jordan Nwora (26), Chima Moneke (7), Joel Bolomboy (9) -cinco inicial-, Jasiel Rivero (11), Jared Butler (11), Nikola Kalinic, Yago dos Santos, Ebuka Izundu (2), Semi Ojeleye (6) y Ognjen Dobric (3).
ÁRBITROS
Ioannis Foufis (Grecia), Piotr Pastusiak (Polonia) y Saulius Racys (Lituania). Señalaron falta técnica al local Kevin Punter (19:30).
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la 34ª jornada de la Euroliga masculina de baloncesto disputado ante 4.889 espectadores en el Palau Blaugrana (Barcelona). Al menos dos centenares eran aficionados visitantes.

La victoria cobra especial valor en un viernes en que el Hapoel Tel Aviv cayó en Vitoria (118-109), el AS Mónaco perdió en la pista del PAO (107-97). Por tanto, el equipo de Xavi Pascual duerme con 20 victorias, muy instalado en el play-in y con serias opciones de cambiar de preposición, ya que tiene los mismos triunfos que el quinto y el sexto. Es decir, el play-off.

El primer cuarto empezó muy igualado, con buenas circulaciones locales y un 0/4 visitante en triples. Kevin Punter lideró la anotación en un aro con cuatro puntos y Joel Bolomboy respondió con seis fáciles (8-8, min. 4:50). Jordan Nwora rompió la mala racha serbia y Jasiel Rivero abusó de Willy en defensa (10-17, min. 7:23), pero el madrileño reaccionó con un 2+1.

Kevin Punter, cara a cara ante Codi Miller-McIntyre

Kevin Punter, cara a cara ante Codi Miller-McIntyre / DANI BARBEITO

El primer cuarto acabó casi en tablas (18-20) tras el tercer triple fallado por el exazulgrana Nikola Kalinic, más aplaudido que silbado. El Barça recuperó el nivel defensivo en el que tanto insiste Xavi Pascual y en esa tesitura suele brillar Joel Parra, quien anotó siete puntos con triple incluido para disparar a los azulgranas tras un matazo de Miles Norris (35-28, min. 15:37).

Sasa Obradovic, otro entrenador que tuvo serios problemas con Mike James en Mónaco, paró el partido y dio la responsabilidad a Codi Miller-McIntyre. El exbaskonista penetró como un cuchillo en la defensa local, Norris volvió a responder de tres y, entre el deseado Chima Moneke y Nwora pusieron otra vez el duelo en un pañuelo (42-40 al descanso tras una técnica a Punter).

El tercer cuarto fue un manojo de nervios en ambos bandos, con faltas en ataque, precipitaciones y errores en el tiro. Bolomboy regresó para anotar un dos más uno justo antes de que Vesely le sacase dos faltas en ataque y lo llevase de vuelta al banquillo. Los ocho primeros puntos de Will Clyburn con mate espectacular incluido dieron aire al Barça con el 55-48 (min. 25:58).

Tomas Satoransky, defendido por Chima Moneke

Tomas Satoransky, defendido por Chima Moneke / DANI BARBEITO

Nwora, un objetivo del Real Madrid, se unió a Miller-McIntryre para situar al Estrella Roja a un punto (57-56, min. 28:09), pero el Barça apretó en defensa y el dúo checo 'Sato'-Vesely cerraron el tercer cuarto con ventaja catalana (64-58). Con 68-60, Clyburn falló un triple, Ojeleye lo anotó y volvía a haber partido (68-63 a 4:52 del final). Por cierto, desastrosa la mesa. Error tras error.

Los triples de Ojeleye y Nwora añadieron más emoción todavía (68-66), a lo que respondieron Joel Parra y Vesely. Con 74-70, Shengelia falló un tiro libre y entre Clyburn y los árbitros regalaron tres tiros libres que no falló Butler (75-73 a 12.7 del final). Parra falló dos tiros libres con Obradovic hecho un basilisco, Butler empató y el triple de Clyburn no entró. ¡Prórroga con 75-75!

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Casi se repitió la historia en el tiempo extra. Satoransky y Clyburn situaron a los azulgranas siete arriba (87-80), pero varios errores en un duelo cada vez más tenso permitieron a los serbios acercarse otra vez a tres (91-88) con varios tiros libres fallados en el bando local. Clave una vez más, Will Clyburn anotó el que selló una victoria con gran valor (92-88).

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