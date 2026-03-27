Clyburn y la defensa lideran a un Barça que quiere cambiar la preposición

El Barça logró una trabajadísima victoria este viernes en el Palau frente al Estrella Roja (92-88) en un duelo extremadamente físico y tenso que se ganó desde la defensa y que acabó con prórroga cuando todo parecía hecho con el 75-70. Satoransky brilló en los dos aros (10 puntos, ocho rebotes y seis asistencias) y, primero Joel Parra y después Will Clyburn, en ataque.

Barça - Estrella Roja (baloncesto, Euroliga), 27/03/2026 EUROLIGA BAR 92 88 EST Alineaciones BARÇA, 92 (18+24+22+11+17): Tomas Satoransky (12), Kevin Punter (10), Will Clyburn (18), Tornike Shengelia (9), Jan Vesely (14) -cinco inicial-, Willy Hernangómez (3), Darío Brizuela (5), Joel Parra (13), Juani Marcos (3) y Miles Norris (5). ESTRELLA ROJA, 88 (20+20+18+17+13): Tyson Carter, Codi Miller-McIntyre (13), Jordan Nwora (26), Chima Moneke (7), Joel Bolomboy (9) -cinco inicial-, Jasiel Rivero (11), Jared Butler (11), Nikola Kalinic, Yago dos Santos, Ebuka Izundu (2), Semi Ojeleye (6) y Ognjen Dobric (3).

La victoria cobra especial valor en un viernes en que el Hapoel Tel Aviv cayó en Vitoria (118-109), el AS Mónaco perdió en la pista del PAO (107-97). Por tanto, el equipo de Xavi Pascual duerme con 20 victorias, muy instalado en el play-in y con serias opciones de cambiar de preposición, ya que tiene los mismos triunfos que el quinto y el sexto. Es decir, el play-off.

El primer cuarto empezó muy igualado, con buenas circulaciones locales y un 0/4 visitante en triples. Kevin Punter lideró la anotación en un aro con cuatro puntos y Joel Bolomboy respondió con seis fáciles (8-8, min. 4:50). Jordan Nwora rompió la mala racha serbia y Jasiel Rivero abusó de Willy en defensa (10-17, min. 7:23), pero el madrileño reaccionó con un 2+1.

Kevin Punter, cara a cara ante Codi Miller-McIntyre / DANI BARBEITO

El primer cuarto acabó casi en tablas (18-20) tras el tercer triple fallado por el exazulgrana Nikola Kalinic, más aplaudido que silbado. El Barça recuperó el nivel defensivo en el que tanto insiste Xavi Pascual y en esa tesitura suele brillar Joel Parra, quien anotó siete puntos con triple incluido para disparar a los azulgranas tras un matazo de Miles Norris (35-28, min. 15:37).

Sasa Obradovic, otro entrenador que tuvo serios problemas con Mike James en Mónaco, paró el partido y dio la responsabilidad a Codi Miller-McIntyre. El exbaskonista penetró como un cuchillo en la defensa local, Norris volvió a responder de tres y, entre el deseado Chima Moneke y Nwora pusieron otra vez el duelo en un pañuelo (42-40 al descanso tras una técnica a Punter).

El tercer cuarto fue un manojo de nervios en ambos bandos, con faltas en ataque, precipitaciones y errores en el tiro. Bolomboy regresó para anotar un dos más uno justo antes de que Vesely le sacase dos faltas en ataque y lo llevase de vuelta al banquillo. Los ocho primeros puntos de Will Clyburn con mate espectacular incluido dieron aire al Barça con el 55-48 (min. 25:58).

Tomas Satoransky, defendido por Chima Moneke / DANI BARBEITO

Nwora, un objetivo del Real Madrid, se unió a Miller-McIntryre para situar al Estrella Roja a un punto (57-56, min. 28:09), pero el Barça apretó en defensa y el dúo checo 'Sato'-Vesely cerraron el tercer cuarto con ventaja catalana (64-58). Con 68-60, Clyburn falló un triple, Ojeleye lo anotó y volvía a haber partido (68-63 a 4:52 del final). Por cierto, desastrosa la mesa. Error tras error.

Los triples de Ojeleye y Nwora añadieron más emoción todavía (68-66), a lo que respondieron Joel Parra y Vesely. Con 74-70, Shengelia falló un tiro libre y entre Clyburn y los árbitros regalaron tres tiros libres que no falló Butler (75-73 a 12.7 del final). Parra falló dos tiros libres con Obradovic hecho un basilisco, Butler empató y el triple de Clyburn no entró. ¡Prórroga con 75-75!

Casi se repitió la historia en el tiempo extra. Satoransky y Clyburn situaron a los azulgranas siete arriba (87-80), pero varios errores en un duelo cada vez más tenso permitieron a los serbios acercarse otra vez a tres (91-88) con varios tiros libres fallados en el bando local. Clave una vez más, Will Clyburn anotó el que selló una victoria con gran valor (92-88).