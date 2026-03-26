Xavi Pascual, sobre su momento personal: "Nunca he tenido tantas derrotas, pero me siento fuerte"

El Barça se enfrenta este viernes a Estrella Roja en un partido clave para que los blaugrana abran distancia con uno de sus máximos competidores. Los serbios y los blaugranas comparten balance en la clasificación (19-14), por lo que una victoria o una derrota adquiere mucha importancia a falta de pocas jornadas. Concretamente cinco. Xavi Pascual atendió a los medios de comunicación antes del duelo.

"Es una final. Sin duda es un partido clave para lo que resta de temporada. Todo son finales, evidentemente ganando o perdiendo no estará nada hecho, pero sí es muy importante. De cinco partidos tenemos tres en casa y tenemos que aprovecharlo. Es mejor que sea en Barcelona y no en Belgrado. Esperamos un Palau lleno y que nos lleve a hacer un buen partido", inició.

Sobre lo que puede mejorar el equipo para el duelo, fue claro. "Hablamos de ser un poco más profundos, de ser más agresivos. A veces nos sale mejor, a veces peor. Tiene muchos jugadores atléticos, y un equipo muy difícil de desbordar. Es el equipo con mayores rebotes ofensivos de la competición. Nos obligará a tener mucho ritmo, a jugar quirúrgico y poder ser dinámicos y agresivos de cara a la canasta".

Xavi Pascual, en el partido ante Efes / Valentí Enrich

Pascual no esquivó una pregunta acerca de cómo estaba él, cómo se sentía a nivel personal tras estos meses y junto a una afición que confía en él y corea su nombre en el Palau. "Estoy muy contento de estar aquí y agradecido con la afición. En momentos de dificultad, sentir esto es gratificante. Lógicamente, no he tenido tantas derrotas en ningún sitio y es difícil de afrontar", reconoció.

"Tenemos que trabajar y afrontar esta situación. Por otro lado, hemos conseguido dos importantes victorias en Euroliga y lo tenemos que mirar de esta manera. Siempre mirar hacia delante. El público está genial conmigo y espero que también con los jugadores. Me siento muy fuerte para ayudar al equipo, más allá de que las derrotas hacen daño".

Estrella Roja se llevó la victoria ante Baskonia en la prórroga / X

Finalmente valoró cómo se encuentra el equipo y los mayores peligros de Estrella Roja. "Físicamente y anímicamente de momento estamos bien, con las bajas de Juan y Lapro. Los demás estamos bien, con ciertas molestias algunos, pero bien. Lógicamente las victorias te ayudan y en este sentido estamos estables. Conocedores de la dificultad de mañana".

"Del Estrella Roja me espero un equipo físico, con esta exuberancia física del rebote y de la defensa de cambios y de contactar con todas las situaciones de juego. Todo ello junto a la calidad de sus jugadores, que es extraordinaria y muy buena", finalizó. Los serbios vendrán de haber ganado ante Baskonia, pero de un esfuerzo descomunal con prórroga incluida. Además, parten con un partido menos de descanso.

Palabras de Shengelia

Uno de los jugadores más en forma del equipo es Toko Shengelia. "De mi lesión estoy bien, me siento bien. Quiero agradecer a los médicos, han hecho un trabajo impresionante para volver lo antes posible. Estrella Roja es un equipo con mucho talento y físico, han ganado en la prórroga aumentando el físico", comentaba, también haciendo referencia al duelo este miércoles de su rival.

"Yo creo que desde el día que empezamos la temporada dijimos que jugar en casa es muy importante. Tenemos que aprovechar esa ventaja y no podemos que se nos escapen estos partidos. Muchas veces nos ha ayudado la gente del Palau", finiquitó, centrándose en la importancia de jugar en casa, del mismo modo que su entrenador.