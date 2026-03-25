Kevin Punter y una cuestión que Xavi Pascual no debe dejar pasar en el Barça

"Hemos de mejorar individualmente, tenemos jugadores que no acabamos de encontrarlos ahora. Somos un equipo que cuando coinciden varios jugadores por debajo, no encontramos a otros que les tomen el relevo. Tenemos que hacer un esfuerzo todos. Llevamos una racha muy mala de acierto. No vemos la manera de cambiarlo". Estas fueron las palabras de Xavi Pascual antes de enfrentarse al Efes.

Sin duda, uno de los jugadores a los que se refería es Kevin Punter. No es señalarlo ni mucho menos, es esforzarse para que el estadounidense esté bien tanto físicamente como a nivel de acierto. La estrella del Barça de basket lleva unos cuantos partidos lejos de su mejor versión, sin liderar el ataque de su equipo y errático en los tiros. Algo que su equipo no se puede permitir a estas alturas del curso.

Kevin Punter, esta temporada con el Barça / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Un buen resultado en Euroliga y ACB pasa por un buen Kevin Punter. Y es que la mayor carencia de la actual plantilla blaugrana es la falta de líderes en anotación. Si no tienen el día los Clyburn, Punter y Shengelia de turno, es difícil que otros jugadores les sustituyan. Y la consecuencia es que el Barça pierde. Y cualquier derrota a estas alturas puede ser mortal.

El norteamericano encadena cuatro partidos consecutivos sin alcanzar los 10 puntos. Algo raro en él, pero que podría justificarse con mejores números en otros apartados del juego. No es así. Simplemente no es tan incisivo ni participa tanto en el juego. Da la sensación de que el calendario le está pasando factura a un jugador que se ha dejado el físico en los últimos meses.

El máximo anotador del equipo

Punter sigue siendo el jugador del Barça que más puntos anota en la Euroliga: una media de 15 por encuentro. Es importante que el estadounidense llegue, o incluso supere, esos números para que el club azulgrana sea competitivo. Ya lo decía Pascual ayer en rueda de prensa: "No hemos llegado a 80 puntos y es nuestra asignatura pendiente: hay que estar sobre los 85 si queremos hacer algo".

Una cuestión que puede explicar el pequeño bache que atraviesa el del Bronx es la gestión de los minutos desde el inicio de curso. El norteamericano es, con cierta diferencia, el jugador que más minutos promedia por partido en el Barça: un total de 27. Le sigue Tomas Satoransky con 25, otro pilar fundamental de la plantilla que está forzando para que el equipo no quede huérfano de bases.

También se trata del jugador que más partidos ha jugado en Euroliga con el Barça: un total de 32. Es decir, que solo se ha perdido un encuentro. Xavi Pascual deberá trabajar para que sus principales estrellas den el máximo nivel en los dos meses que quedan de competición. El próximo partido será ante Estrella Roja en el Palau Blaugrana y la victoria es casi una necesidad.