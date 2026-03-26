Así queda la clasificación de la Euroliga tras la victoria del Madrid a la espera de Barça, Valencia y Baskonia

Se acerca el final de la fase regular de la Euroliga, con la disputa de los últimos partidos antes de que arranquen el Play-In y el Playoff previo a la Final Four de la competición que tendrá lugar en Atenas del 22 al 24 de mayo.

En una semana de doble jornada, este jueves arrancó la 34, con la participación únicamente del Real Madrid como representante del baloncesto español.

Los de Sergio Scariolo superaron al Anadolu Efes de Pablo Laso por 82-71. Los blancos se rehicieron de un mal primer cuarto y se mantienen una semana más como el mejor local de la competición. Trey Lyles fue el mejor anotador del Real Madrid con 14 puntos Este viernes 27 será el turno del resto de equipos de la Liga Endesa, que juegan a la misma hora (20:30h CET).

Baskonia recibe en el Buesa a Hapoel Tel Aviv / EFE

Exigente salida de Valencia Basket a Belgrado

En el Belgrado Arena se enfrentarán Partizán y Valencia Basket, con el conjunto de Pedro Martínez en busca de la vigesimosegunda victoria continental de la temporada que les permita seguir, una semana más, entre las cuatro primeras posiciones de la clasificación.

El Barça, a por la tercera victoria consecutiva en Euroliga

Por su parte, el Barça recibirá en el Palau al Estrella Roja en uno de los grandes partidos de la jornada. Ambos equipos llegan a la cita con el mismo balance de victorias (19) y derrotas (14), y el equipo que se lleve el triunfo le asestará un duro golpe al perdedor.

Will Clyburn, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Baskonia puede ayudar a los españoles

Además, Kosner Baskonia puede hacer un favor al resto de equipos españoles que se encuentran en la parte alta de la clasificación. Reciben en el Buesa Arena al Hapoel Tel Aviv, actual quinto clasificado (20-12) en un partido que se disputará a puerta cerrada por motivos de seguridad.