Cambio radical de la NBA en Europa: "Lo mejor sería unirnos a la Euroliga"

Tenemos nuevo capítulo del culebrón NBA-Europa. Adam Silver, comisionado de la competición norteamericana, compareció en una rueda de prensa en la que trató los principales temas de la actualidad. Evidentemente, uno de ellos es la evolución del desembarco de la NBA al Viejo Continente, y sorprendió a todos con una postura prácticamente de hermandad con la Euroliga.

El acuerdo entre ambos implicados parece estar cerca, cuando hace unos meses parecía impensable. "Chus Bueno fue colega mío en la NBA durante muchos años. Creo que, para el bien del baloncesto europeo, el mejor resultado sería que nos uniéramos a la Euroliga", inició, además de señalar que "no se ha realizado ninguna votación al respecto".

Entrevista a Chus Bueno, Ceo de la Euroliga / Dani Barbeito

"Propusimos un enfoque sistemático para el crecimiento del deporte en toda Europa. Y eso significa complementar las ligas nacionales, trabajar junto con la Euroliga y con la FIBA", finiquitó el estadounidense. Un cambio de paradigma que se da tras el reemplazo de Paulius Montejiunas como CEO de la Euroliga y la llegada de Chus Bueno al cargo.

El propio Silver confirmó que la idea de unirse con la Euroliga había gustado y despertado el interés entre los propietarios, una reacción que facilitará que el proyecto siga avanzando fases. Como es sabido desde hace meses, la intención de la NBA es la de atraer y mantener a equipos históricos de Europa, como el Real Madrid o el Barça, y crear otras franquicias en ciudades estratégicas como Londres o Manchester.

Seattle y Las Vegas, dos nuevas franquicias

El comisionado también trató temas de importancia como la expansión de la NBA o cambios en el sistema del Draft. "Creo que Seattle y Las Vegas, por su historia y su apoyo al baloncesto de la NBA, son mercados únicos en Estados Unidos en este momento. No desmerezco a ningún otro mercado; simplemente son los mercados en los que nos centramos", comentó.

"Como ya he dicho, nuestro objetivo era resolver este asunto de una forma u otra en 2026. Mi cronograma, aunque no fuimos tan específicos con la junta directiva, es que necesitamos saber para finales de este año qué vamos a hacer. Puede que no tengamos todos los detalles resueltos, pero ese sería nuestro objetivo para este año", cerró, dando por hecho que la intención es que se confirmen las dos nuevas franquicias durante 2026.

Sobre el Draft, no descartó cambios en el futuro próximo. "Es posible que hagamos algunas cosas y, dependiendo de lo que suceda en un nuevo convenio colectivo, ya que tenemos años para pensar en posibles cambios, existen diferentes maneras de construir equipos a través de la agencia libre que las que existen actualmente o las reglas de traspasos".