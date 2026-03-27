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Baloncesto
Barça - Estrella Roja, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 34ª jornada entre Barça y Estrella Roja
Barça y Estrella Roja se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 34ª jornada de la Euroliga.
Pues llevaban razón los jugadores de Estrella Roja, mantienen la posesión
Pues pide la revisión Obradovic. Vamos a ver...
¡Pierde el balón Moneke! Pide el ala-pívot de Estrella Roja el Instant Replay ya que considera que el último que tocó balón fue un jugador del Barça
La pierde Clyburn, pasos de salida
BARÇA 8 - 8 E. ROJA (MIN. 4)
¡Recuperación del Barça! Se le dejó Nwora, ahora hay personal sobre Satoransky
¡Conexión checa! Asistencia de Sato a Vesely para el 8-8
Se le sale una media vuelta sencilla a Clyburn, no perdona Bolomboy en contraataque (6-8)
No anota de tres Codi Miller, rebote Barça
Canastón por elevación de Punter para el 6-6
Bolomboy dos fáciles tras pase de Miller-McIntyre (4-6)
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