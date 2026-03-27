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Barça - Estrella Roja, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Sigue en directo el partido de la 34ª jornada entre Barça y Estrella Roja

Tomas Satoransky y Kevin Punter, en un partido con el Barça

Tomas Satoransky y Kevin Punter, en un partido con el Barça / FCB

Marc del Río

Marc del Río

Barça y Estrella Roja se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 34ª jornada de la Euroliga.

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