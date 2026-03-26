Will Clyburn, el gran sustento del Barça al que se agarra Xavi Pascual

El gran rendimiento que viene exhibiendo Will Clyburn en los últimos partidos con el Barça es una de las grandes noticias con las que cuenta actualmente Xavi Pascual. El alero estadounidense está siendo la referencia anotadora del equipo ante el bache anotador en el que se encuentra Kevin Punter.

El escolta neoyorquino suma cuatro partidos consecutivos por debajo de los 10 puntos. Unos números irreconocibles, que el neoyorquino tratará de dejar atrás cuanto antes, y más ante una nueva 'final' de Euroliga que el Barça afrontará este viernes (20:30h CET) ante el Estrella Roja, con el billete para el Playoff en juego.

Kevin Punter, en el partido de Euroliga ante Anadolu Efes / Valentí Enrich

Ahora mismo, Clyburn es un valor al alza en la bolsa azulgrana. De hecho, tras su vuelta de lesión, tan solo ha habido un par de partidos en los que el '21' ha estado bastante discreto: anotó cuatro puntos ante Fenerbahçe y se quedó sin anotar en Bolonia en el duelo ante su antiguo equipo. En el resto de encuentros, el estadounidense ha mantenido una anotación fiable y sus puntos han servido para decantar encuentros que prácticamente pendían de un hilo.

Gran actuación de Clyburn ante el Efes

Sin ir más lejos, este pasado martes, Clyburn firmó una gran actuación ante el Anadolu Efes. En casi 30 minutos en cancha firmó 21 puntos y cinco rebotes, y su temple desde la línea de personal, con un inmaculado 11 de 11 desde la línea de personal, sirvió para sellar la 19ª alegría continental de la temporada para el Barça. Fue la quinta mejor marca anotadora europea de la campaña para el de Detroit, tan solo por detrás de los 28 puntos anotados ante Olympiacos, los 23 ante Hapoel Tel Aviv y Panathinaikos, y los 22 ante Estrella Roja, con quien se verá las caras mañana.

Un valor fiable

Hay días en los que Clyburn no cuenta con las mejores sensaciones con su tiro. Lanzamientos algo precipitados y encuentros en los que no hay sintonía desde la línea exterior. Pero Pascual tiene en el '21' a un jugador que no se arruga y que no se esconde cuando el balón quema. Y esa situación se traslada también a cuando los partidos dejan de ser simples encuentros de fase regular para convertirse en finales, como las que afronta el Barça en este tramo de Euroliga.

Curtido en partidos de la máxima exigencia, y con el título de 2019 bajo el brazo, Clyburn es un jugador que siempre responde. A pocos meses de cumplir 36 años, sigue siendo uno de los mejores aleros de la Euroliga, en la que promedia 13,2 puntos y 4 rebotes por encuentro. A falta de los cinco partidos de fase regular que le quedan por completar al Barça, más la posible postemporada en Play-In o Playoff, hay un detalle en los números del americano que no hay que perder de vista.

Will Clyburn saludó a 'CAT' tras la victoria ante Anadolu Efes / Valentí Enrich

Gran campaña anotadora

Clyburn está en 344 puntos totales. A día de hoy, ya ha superado los 330 conseguidos con la Virtus la pasada temporada y los 332 logrados con Anadolu Efes en la 23-24. En la campaña 21-22, con el CSKA, anotó 298, mientras que en la 22-23, también con Efes, se fue hasta los 567. Es decir, Clyburn está completando, por el momento, su segunda mejor temporada en Euroliga del último lustro, algo que confirma que la apuesta por él el pasado verano fue acertada.

El calendario que tiene el Barça en la Euroliga hace subida, con duelos ante rivales directos por esa pelea por estar en playoffs como son Estrella Roja, Zalgiris, Panathinaikos y Mónaco. "Es el momento para que los jugadores den un paso hacia al frente", comentó Pascual tras ganar al Efes. Con Clyburn no hace ni falta pronunciar esas palabras.