Will Clyburn, la pieza que el Barça de Pascual debe reactivar cuanto antes

El mal momento del Barça tiene muchos porqués y uno de ellos es el rendimiento de algunos jugadores. Más allá de los problemas defensivos del conjunto de Xavi Pascual, el ataque no funciona como debería. El equipo depende mucho del acierto individual, ante las dificultades para liberar tiros. Es aquí donde se echa de menos una de las mejores manos de Europa: la de Will Clyburn.

El estadounidense no está siendo decisivo en los últimos partidos y el Barça está echando de menos a uno de sus máximos anotadores. Sin embargo, no hay que olvidar que en mayo cumple 36 años y viene de una lesión que lo apartó varias semanas de la competición. Desde su regreso, ha dejado alguna que otra actuación notable, pero ninguna ha sido memorable como a inicio de temporada.

La lesión lo apartó de su mejor momento, siendo clave en varias victorias de su equipo en Euroliga. Por ejemplo, en la pista de París Basketball (19 puntos y 12 rebotes), en casa contra Olympiacos (28 puntos) o en Serbia frente a Estrella Roja (22 puntos y cinco rebotes). El nombre de Clyburn se estaba equiparando al de Punter como las dos estrellas que debían dirigir el timón culé.

Clyburn trata de anotar en un ataque del Barça en el duelo ante el Armani Milán / FCB

Sin embargo, Italia no le ha sentado bien al norteamericano, con dos actuaciones muy discretas. Algo mejor en Milán, aunque con él en pista el Barça tuvo un -8, pero desastroso en Bolonia. En el duelo ante la Virtus, Clyburn estuvo un total de 14 minutos en pista y ni anotó ni asistió ni reboteó. Un cero en todas las estadísticas menos en la del +/-, con un -9.

Punter, Shengelia y Clyburn son los máximos anotadores del Barça en la Euroliga y los únicos que superan los 10 puntos de media por encuentro. Tras ellos aparece Darío Brizuela con 9,5. Es por eso que un mal día en la oficina de los principales anotadores deja en una situación muy delicada al equipo, que depende, quizá de manera excesiva, de tres miembros de la plantilla.

Will Clyburn firmó un gran partido ante Breogán en la primera vuelta / Twitter: @Fcbbasket

El Barça necesita la mejor versión de sus principales estrellas si quiere recuperar una dinámica positiva. Todo empieza en la visita al Breogán, aunque mentalmente la clave será la llegada del Hapoel Tel Aviv, uno de los mejores equipos de la competición, al Palau Blaugrana. Además, el conjunto blaugrana no podrá contar con el apoyo de su afición, ya que se jugará a puerta cerrada.

Un mes complicado para el Barça

"Cuando venga el Hapoel, nos tocará jugar a puerta cerrada, que no me gusta", confirmaba Xavi Pascual antes del duelo contra Olimpia Milano. No será la primera vez que el Barça juegue sin el calor de su afición, ya que tuvo que vivir la misma situación cuando el Maccabi aterrizó en la Ciudad Condal. En aquella ocasión, la victoria se quedó en casa tras un partido competido (93-83).

Recuperar a Will Clyburn es uno de los objetivos de Xavi Pascual para este tramo de la temporada, donde el acceso a los playoffs se decide en cuestión de pocas semanas. Seguramente, el Barça esté atravesando la peor crisis de la temporada y es ahora cuando deberá mostrarse el carácter del equipo. Los rivales no serán fáciles en este mes de marzo, con visitas a las pistas de Valencia Basket y Joventut, o el Clásico en el Palau. ¿Pero quién dijo que fuera a ser fácil?