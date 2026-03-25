¡Por favor, no fichen a Mike James! ¿Estamos locos?

Cualquiera que siga la temporada del Barça, a buen seguro habrá identificado los tres principales problemas en la confección de la plantilla que ha liderado Juan Carlos Navarro con el 'desaparecido' Josep Cubells como directivo: es corta, está descompensada y, sobre todo, es demasiado veterana.

Me consta que Navarro y Mario Bruno Fernández han trabajado para buscar posibles refuerzos (Chris Silva o Yoan Makoundou), que Cubells no ha hecho la más mínima fuerza y que Laporta ha cerrado el grifo y no ha cumplido la palabra que dio a Xavi Pascual.

Otro detalle grave es que hay alguien (o 'alguienes') desde dentro del club que están faltando al respeto a Xavi Pascual y a los jugadores, filtrando continuamente nombres como si de un rastro se tratase. Céntrense en ayudar al equipo y dejen de mercadear para desviar la atención.

Mike James llegaría al Barça con 36 años / EFE

Llama la atención la falta de criterio en ese interés por diversos jugadores. Se habló de Sylvain Francisco (Zalgiris) para el puesto de base, un jugador francés que no ocuparía plaza de extranjero por razones obvias, pero también se habla del estadounidense McKinley Wright IV (Dubai), quien no tiene pasaporte y sí sería extranjero. ¿Alguien sabe que no se podrá fichar un extranjero como pívot al estar ya Clyburn?

Sin embargo, el que más miedo me da es Mike James, un 'destrozavestuarios' que ha tenido problemas en casi todos los clubs y se ha enfrentado con bastantes técnicos. Sí, Xavi Pascual lo conoce del PAO (su época más calmada), pero... pregunten en el Baskonia, en el CSKA Moscú o en Mónaco. Investiguen cuántas veces lo han apartado. Su última 'delicatessen', un violento empujón en pleno partido a su compañero de equipo Elie Okobo.

Y lo más importante. ¡Llegaría con 36 años! ¡36! ¿No han aprendido nada? ¿Es que nadie sale al extranjero a seguir a jugadores más jóvenes? ¿Es que no los conocen? No sé... Carsen Edwards (28 ahora) cuando jugaba en el Bayern, el propio Wright (27) la pasada temporada en el Buducnost, 'Melo' Trimble en el CSKA (31 recién cumplidos) o Marcus Bingham (25) en el UNICS. Es tremendo. No hay proyecto, no hay un camino marcado...

Mike James es tan genial como incorregible / EFE

El interés por Mike James a sus 36 años es el de un equipo sin una línea definida que necesita puntos y no sabe dónde encontrarlos. ¿Mikes James y Kevin Punter juntos? ¿James de base? ¿El Barça jugará con dos balones? ¿Qué pasará con Satoransky? ¿Y con Juani Marcos? ¿Y con Juan Núñez, si vuelve a buen nivel? Además, no tiene 'pasaporte' después del escándalo con sus documentos de Guinea-Bissau en su etapa baskonista.

Para terminar con este sinsentido, ahora trasciende el interés por Jean Montero, el dominicano que causa sensación en el Valencia Basket. Se habla de una cláusula de un millón de euros, pero eso era antes de su renovación. Está más cerca de los dos millones que de uno. ¿Nadie vio al caribeño su colosal temporada en el Betis? ¿Y la siguiente en el 'Granca? Para eso quiero yo una dirección deportiva, no para fichar cromos de 36 años.

Por cierto, este Barça dejado de la mano de Dios por la Directiva no ha bajado los brazos y Xavi Pascual ha liderado dos victorias clave en la pista del Valencia Basket y este martes contra el Anadolu Efes. Sin excesivo brillo, pero agarrándose a la pista. Contra todo y contra todos. Lo malo es cuando el enemigo está en casa. Insisto. ¡Dejen de filtrar nombres desde dentro del club y respeten a sus jugadores!