Arrasate: "Todos los banquillos son bastante calientes últimamente"

La decisión de Xavi de dejar el banquillo del Barça en junio ha cogido al mundo del fútbol a contrapié. Y no solo a Laporta y al propio barcelonismo, también a los otros técnicos de LaLiga como Jagoba Arrasate, que antes de medirse al Barça, recordó que todos están permanentemente en el alambre.

"No sé cómo son otros banquillos. Yo creo que todos son bastante calientes últimamente. Es reflejo un poco de la sociedad. Pero bueno, de momento yo no tengo ese desgaste o no lo siento así, por lo menos aquí".

El técnico de Osasuna se mostró prudente a la hora de valorar los motivos que han impulsado a Xavi a tomar una decisión tan drástica. "No sé, me falta información. Por lo tanto, lo único que puedo es ser respetuoso con la decisión que ha tomado", contestó.

Sobre el encuentro, Arrasate recordó el último precedente para corregir algunos errores que competió el equipo y explican el resultado final. Para el técnico una de las claves será acertar cuando lleguen las oportunidades.

La contundencia, dejo entrever, puede decidir el encuentro. "Tenemos muy presente el último partido que jugamos contra ellos, donde creo que hasta el gol fue un partido parejo", empezó diciendo. "Con diferentes estilos seguramente, pero tuvimos nuestras opciones, y todo pasa por ser un poco más certeros ante un rival que tiene capacidad también para hacer gol muy fácil".

Arrasate también recordó que, a pesar de su irregularidad, el Barça es un equipo con mucho potencial goleador por sus individualidades. "El otro día en 10 minutos hacen tres goles", señaló en referencia al encuentro ante el Villarreal.

"Necesitamos una buena versión colectiva, sobre todo en esos momentos puntuales. Tener más acierto que los últimos días porque este año hemos jugado dos veces contra ellos, no hemos hecho malos partidos, pero nos han ganado los dos y creo que nos ha faltado un poco eso".

El técnico osasunista cree, asimismo, que tras lo ocurrido en las últimas horas con Xavi, el equipo tratará de mostrar una reacción. Más aún con el vértigo de poder ver cómo si siguen dejándose tantos puntos puede complicarse incluso la cuarta plaza. "No sé qué partido van a hacer. Seguramente habrá una reacción después de todo lo que ha pasado estos días y querrán ganar, además se están jugando mucho también. Yo espero al mejor FC Barcelona y luego veremos si somos capaces de minimizarlo y si nosotros también tenemos nuestros momentos".

El técnico recordó que, a pesar de la crisis del conjunto azulgrana, se miden al que todavía es el vigente campeón de la competición. "Hay que respetar al Barça. Al final es el vigente campeón de Liga y creo que tiene grandes jugadores. Sabemos que va a ser un partido complicado".