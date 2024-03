Arda, el Cruyff turco

Arda Turan es, posiblemente, el mejor futbolista que ha dado el fútbol turco en toda su historia. En su palmarés hay una Europa League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubs, dos Superligas turcas y dos Ligas, una Copa turca, tres Copas del Rey, una supercopa turca y dos Supercopas de España, títulos conseguidos con el Galatasaray, el Atlético, el Barça y el Basaksehir. Y ahora, busca reeditar y, si puede ser, superar todo esos éxitos desde los banquillos.

El excentrocampista colgó las botas el 12 de septiembre de 2022 y el 14 de abril del 2023, el Eyupspor llamó a su puerta para asaltar la Superliga. Arda está a punto de conseguir un ascenso histórico, ya que el modesto club de Estambul solo ha militado en la máxima categoría del fútbol turco entre 1934 y 1937. Hace nada más y nada menos que... ¡84 años!

En una entrevista concedida a 'Marca' Arda habla de su filosofía y de sus aspiraciones como entrenador. Y en su país ya empieza a ser conocido como el Johan Cruyff turco por su apuesta futbolística. Una comparación que el excentrocampista no rehuye.

"Mi sueño no es solo ganar algo, sino cambiar el destino de mi país. Quiero que digan que el equipo de Arda juega muy bien. No soy Cruyff ni puedo ser como él, pero quiero cambiar algo en el fútbol turco", sentencia un Arda que desgrana su manera de entender el juego: "Primero, tener la pelota y dar buenos pases. Luego, la recuperación. Cuando tenemos la posesión, siempre tratamos de atacar, ser ofensivos y aprovechar los espacios".

Pero más allá de Cruyff, Arda ha bebido de dos entrenadores que están marcando época: el Cholo Simeone, en el Atlético, y Luis Enrique, en el Barça. Y no tiene reparos en reconocer que intenta explotar lo mejor que aprendió de ambos: "El Cholo es mi gran espejo para la defensa después de cómo lo demostró ante los clubs más grandes del mundo y Luis Enrique, para encontrar soluciones en ataque. Aunque a veces no haya conseguido todos los títulos deseados, ha hecho grandes cosas en el juego para cambiar algo, tanto en los clubs que ha entrenado como con España, y eso no es fácil. Si podemos ampliar y mejorar sus estilos será perfecto para nosotros".

Arda se conformaría con "lograr como entrenador lo que conseguí como jugador". Y bromea con la posibilidad de dirigir al Atlético, el club en el que triunfó: "Si dentro de 25 años el Cholo deja el equipo, lo podemos pensar".