Acelerón por la Liga

El Barça busca una nueva victoria ante Osasuna para tocar ya el título con las manos Un triunfo, combinado con un tropiezo del Real Madrid, haría que los blaugrana pudiesen ser campeones en Cornellà

Tras golear el pasado sábado al Betis, el Barça busca esta tarde una nueva victoria en el Spotify Camp Nou que le pueda dejar ya a un paso de cantar el alirón. Los de Xavi suman once puntos más que el Real Madrid y una victoria hoy ante Osasuna, combinada con un tropiezo del equipo blanco en Anoeta contra la Real Sociedad, haría que pudiesen ser ya campeones en la próxima jornada ante el Espanyol en Cornellà, un hecho que gustaría a muchos barcelonistas.

Las circunstancias de esta jornada hacen que no sea muy descabellado que se puedan dar los dos resultados que necesita el Barça para tener el primer ‘match-ball’ en la jornada 34. Y es que ambos partidos están condicionados por la final de la Copa del Rey que se disputa el próximo sábado en el estadio de La Cartuja.

Osasuna

Xavi cuenta para el partido de esta tarde prácticamente con todos sus hombres. Recuperó a Dembélé y Christensen el pasado fin de semana y solo tiene lesionado a Sergi Roberto, por lo que puede alinear a su once de gala, aunque el francés empezará el encuentro desde el banquillo, teniendo en cuenta que ha estado tres meses parado y que Raphinha está jugando a un nivel alto en los últimos encuentros. No está previsto que haga rotaciones, pues el siguiente partido ya no será hasta el 14 de mayo.

Xavi Hernández en rueda de prensa | Valentí Enrich

Su rival, en cambio, jugará con un equipo lleno de suplentes y con algunos jugadores del filial. Teniendo en cuenta que Osasuna tiene la permanencia asegurada desde hace jornadas, su entrenador, Jagoba Arrasate, no piensa arriesgar con los titulares, pues el sábado juegan el partido más importante de sus vidas, la final de Copa contra el Real Madrid.

Anoeta

Y también a unos cuantos jugadores dará descanso Carlo Ancelotti ante una Real Sociedad que lucha por asegurar la cuarta plaza y poder jugar la Champions la próxima temporada. El técnico italiano del Real Madrid tiene las bajas por lesión de Modric, Alaba y Mendy y por sanción de Camavinga y Vinicius y podría reservar a algún otro jugador como Fede Valverde, que ya no jugó contra el Almería por unas molestias físicas.

Es pues la de hoy una jornada importante para que los barcelonistas sepan cuando tienen que poner el cava en la nevera para celebrar un nuevo título de Liga. Será merecido y festejado, pues no se gana desde el 2019. La Liga número 27 de la historia está muy cerca y el Barça puede empezar hoy ya a tocarla.