2.700 minutos después, Márquez se queda sin su 'intocable'

Algún día tenía que llegar. Hemos ido destacando durante la brillante temporada que está realizando el Barça Atlètic que había una pieza innegociable para Rafa Márquez. El futbolista más regular de la plantilla. El más insustituible. Básicamente, porque así lo atestiguan los números. Hay varias piezas clave, pero ninguna había sido capaz de mantenerse todos los partidos inalterable sin descansar.

Gerard Martín acumula 2.700 minutos de 2.700 posibles. Afincado en el costado izquierdo de la defensa azulgrana, el ex del Cornellà no se ha movido de allí en los 30 partidos disputados. El de Sant Andreu de la Barca llevaba 'jugando con fuego' con cuatro cartulinas amarillas, a una de la sanción, desde el duelo con el Rayo Majadahonda desde el 18 de febrero. Ha aguantado cinco partidos de guante blanco, sin recibir tarjeta, pero al sexto, en Pamplona, acabó viendo la quinta de la temporada.

CUESTIÓN DE TIEMPO

En un partido durísimo, ya en el descuento, Martín recibió esa cartulina que era cuestión de tiempo que llegara. La que le hará perderse los primeros minutos de la temporada. Y 'rebanarse' los sesos a Rafa Márquez para encontrarle un sustituto, algo que no se ha visto obligado a hacer durante estas 30 jornadas.

Hay un dato muy significativo de los 2.700 minutos ininterrumpidos del barcelonés. Es el jugador de campo que menos minutos se ha perdido (cero, en su caso) contando Primera, Segunda A y toda la Primera RFEF. Lejeune (se ha perdido 92') en Primera, Enric Franquesa (se ha perdido 39') en Segunda A son los que más han jugado en estas categorías.

Gerard Martín, Moha Moukhliss, Marc Casadó y Pau Víctor / Dani Barbeito/FCB

A principios de temporada, Gerard debía jugarse la plaza, a priori, con Edu Sánchez, recién llegado del Badajoz. Pero a la hora de la verdad, Edu, todavía en edad juvenil, no ha contado. Apenas suma 14'. Se perdió el primer tramo de temporada por problemas físicos, pero luego tampoco ha aparecido por el verde.

FORT, EL RELEVO MÁS LÓGICO

Veremos por qué apuesta el 'Káiser de Michoacán'. Una opción, desplazar a Mika Faye al lateral y salir con Mamadou 'Mbacke' Fall y Sergi Domínguez en el eje. Aunque lo que tiene más sentido es que sea Héctor Fort quien ocupe el lateral zurdo, teniendo en cuenta que el primer equipo no compite este fin de semana. Fort ya jugó en Tajonar el fin de semana pasado, en ese caso como lateral diestro. Y con balón casi como interior jugando por dentro.

Eso implicaría que Moha o Casadó tendrían que ir a la derecha porque Trilli sigue sin tener el alta.

De esta forma, Gerard Martín estará limpio para el tramo decisivo de temporada. Empezando por el partido en Salamanca ante Unionistas del 14 de abril.