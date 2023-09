El 1x1 del Barça - Mallorca

Muriqi abrió la lata, Raphinha situó el empate, pero Abdón Prats volvió a adelantar a los baleares en el añadido Gavi fue el mejor de los blaugrana, mientras que Ter Stegen, Iñigo, Balde, Gündogan y Ferran no ofrecieron su mejor versión

El Barça vuelve a remar a contracorriente. Tal y como ya sucedió ante el Celta de Vigo, los blaugrana iniciaron el encuentro por detrás en el marcador. Muriqi abrió la lata en los primeros compases del encuentro, tras un error impropio de Ter Stegen en la salida de balón. Raphinha situó el empate con un disparo cruzado desde la frontal, pero Abdón Prats volvió a situar por delante a los baleares en el tiempo de añadido con el 2-1 al descanso.

Xavi Hernández deberá agitar el árbol en el descanso para volver a darle la vuelta al resultado, cogiendo el referente del duelo liguero ante los gallegos. Lewandowski, que rotó para dosificar minutos, deberá entrar en el segundo tiempo y el desparpajo de Lamine Yamal también será necesario.

El guardameta alemán pagó caro su error, mientras que Iñigo Martínez falló en numerosos pases. Balde, Gündogan y Ferran Torres apenas entraron en juego y el conjunto catalán se resintió de ello.

Tuvo un error impropio de su calidad con el balón en los pies en la creación de la jugada. El Mallorca no desperdició el regalo y se adelantó en los primeros compases del partido. Tampoco estuvo acertado en el tanto de Abdón Prats en el tiempo de añadido.

Apareció más por el interior del ataque, dejándole el carril diestro para Raphinha. No entró en juego en exceso. El Barça echó de menos la versión del defensa que demostró en jornadas anteriores. Puede aportar más en el segundo tiempo.

Volvió al once inicial, después de disputar la segunda parte frente al Celta con la lesión de la primera jornada ya olvidada. Comandó a la defensa y fue el líder de la retaguardia. Salvó el gol que abría la lata en la primera jugada con una buena acción, pero no pudo evitar que en la segunda acabase entrando.

Saltó de inicio al césped por primera vez desde que fichó por el Barça. No era titular desde el 22 de abril con la camiseta del Athletic Club. Erró en numerosos pases en la construcción de la jugada.

El juego del Barça pasó más por la banda derecha. Sus compañeros echaron de menos sus incursiones con la moto por el carril izquierdo. No conectó con Joao Félix.

Sin grandes estridencias, cumplió con su trabajo desde el pivote. No sumó errores de bulto, jugó fácil y aportó equilibrio al equipo. Eso sí, vio amarilla por soltar el brazo en un salto con Muriqi.

No entró en juego. Estuvo totalmente desaparecido. El Barça necesita la mejor versión del alemán, la que aún no ha demostrado desde que viste de blaugrana, para dar un paso adelante a partir de tres cuartos. Se espera más de él.

Quiso aprovechar la oportunidad que le dio Xavi, devolviéndole a la titularidad. Fue el mejor de los tres delanteros, lo intentó y lo intentó. A la tercera fue la vencida. Pescó un rebote en la frontal, no se lo pensó y cruzó un balón raso al palo largo para situar el 1-1. Tuvo el segundo en sus botas, pero la tiró a las nubes.

4

Ferran Torres, delantero

Inofensivo

Suplió a Lewandowski en la punta del ataque y no empezó teniendo su mejor noche. Apenas tocó el balón y sus compañeros no le encontraron. El tiburón no olió sangre en los primeros 45 minutos.