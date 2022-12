Jasikevicius: "Estuvimos muy bien en defensa casi todo el partido y se notó"

"Esta es la defensa que necesitamos", apuntó el técnico báltico El Barça rompió una mala dinámica con el triunfo en el Principado monegasco

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicus se mostraba satisfecho del rendimiento de su equipo en la pista del Mónaco, porque, "por momentos estuvimos muy bien en defensa; yo díría que durante la mayor parte del encuentro y eso se notó en la pista".

"En la primera parte jugamos un poquito lentos en ataque, pero en el tercer cuarto hemos roto el encuentro. Ellos tiraban con precipitación y nosotros hemos encontrado el acierto. Es un buena victoria", ha añadido.

También ha reconocido que, "esta es la defensa que necesitamos y ver quienes son nuestros mejores defensores y ser capaces de parar al líder del equipo rival. Aún no lo hemos descubierto pero lo de hoy ha sido un paso adelante".

Nikola Mirotic, de nuevo, ha sido la clave de los azulgrana y ha acabado como MVP del encuentro, destacando que, "creo que la mentalidad que hoy hemos tenido en defensa es la que quiere nuestro entrenador. Sabíamos que ganar al Mónaco en su pista iba a ser complicado".

"Veníamos de una derrota en casa y sabíamos lo importante que era ganar este partido. Hemos salido bien, con mucha intensidad defensiva, no les hemos dejado jugar fácil y esta ha sido la clave. Estamos trabajando para mejorar muchos aspectos y poco a poco el trabajo del equipo va saliendo; Yo soy uno más del equipo y es el equipo el que me ayuda a mí", ha concluido.

Sasa Obradovic, técnico del AS Mónaco ha aceptado la derrota de su equipo con deportividad porque, "no hemos podido controlar el ritmo del juego porque hemos tenido muchos problemas en ataque por la buena defensa que nos han planteado y no he podido encontrar la forma de superarla".