Mirotic y la defensa encumbran a un excelente Barça

El astro azulgrana aportó 15 puntos y nueve rebotes con +22 en una muestra de que sigue yendo a más El trabajo defensivo del Barça fue extraordinario y solo algunos errores en ataque evitaron un triunfo más amplio

Necesitaba el Barça da un puñetazo encima de la mesa después de una fase con alguna derrota más de las debidas y con una pléyade de bajas por lesión que no parece tener fin. Y eso es lo que ha hecho este miércoles para lograr una victoria más que merecida por 63-69 en la pista del AS Monaco.

FICHA TÉCNICA EUROLIGA MON 63 ________________ 69 BAR ALINEACIONES AS MONACO, 63 (13+16+16+18): Elie Okobo (5), Mike James (16), Jaron Blossomgame (7), John Brown (2), Donatas Motiejunas (11) -cinco inicial-, Alpha Diallo (4), Adrien Moerman (10), Donta Hall (8), Matthew Strazel y Yakuba Ouattara. BARÇA, 69 (16+18+26+9): Tomas Satoransky (8), Nico Laprovittola (7), Nikola Kalinic (5), Nikola Mirotic (15), Sertaç Sanli (5) -cinco inicial-, Jan Vesely (8), Cory Higgins (9), Mike Tobey (3), Rokas Jokubaitis, Kyle Kuric (6) y Oscar da Silva (3). ÁRBITROS Borys Ryzhyk (Ucrania), Sreten Radovic (Croacia) y Gytis Vilius (Lituania). Sin eliminados por faltas. INCIDENCIAS Partido correspondiente a la 13ª jornada de la Euroliga masculina de baloncesto disputado en la Salle Gaston Medecin (Mónaco).

El gran responsable del éxito a nivel individual fue Nikola Mirotic. Cada vez más en forma, el hispanomontenegrino se quedó a un rebote del doble-doble (15+9) y del resto se encargó una sensacional defensa sobre todo en los tres primeros cuartos sin olvidar el acierto desde el triple en el tercero con un total de seis.

El cuadro azulgrana recuperó para este encuentro a Cory Higgins, Sertaç Sanli y Oscar da Silva, mientras que siguen fuera Àlex Abrines con lumbalgia y un Sergi Martínez al que no se espera al menos hasta febrero. Eso sí, los del Principado tampoco podían contar con uno de sus referentes como el 'extaronja' Jordan Lloyd.

En una de las pistas más complicadas de la Euroliga ante el flamante segundo clasificado, el Barça ofreció una sensacional defensa en los dos primeros cuartos, con una magnífica interpretación de cómo reaccionar a los bloqueos directos y anulando de esa manera a un Mike James que solo llevaba cuatro puntos al descanso con un sonrojante 1/8 en juego.

De los 16 puntos blaugranas en el primer cuarto, 12 llegaron en formato triple. Mirotic abrió el partido con un 'dos más uno', repitió después de tres y acto seguido lo emuló el reaparecido Higgins para disparar a los visitantes (8-13, min. 7:10).

Además, el equipo equilibraba la lucha por el rebote y solo la falta de acierto en lanzamientos liberados junto a la inspiración de Donatas Motiejunas impedían que esa ventaja fuese mayor.

Mike Tobey trata de taponar a Donta Hall | AS MONACO

Ahí apareció un exazulgrana como Adrien Moerman, quien cumplió en el Palau y llega al Principado como flamante campeón de las dos últimas Euroligas con el Anadolu. El francés anotó cinco puntos seguidos y consiguió acercar un poco a un espeso Monaco en el que Mike James no se había 'estrenado'.

El segundo cuarto fue similar, con una gran defensa por parte azulgrana. No fueron nunca por debajo los catalanes pese al equilibrio que se vivía en todos los sentidos y a que Motiejunas apretó aún más el electrónico (24-25, min, 18:00) cuando la Salle Gaston Medecin empezaba a cambiar el sonido de las palmas y los abanicos por una presión mayor.

El final fue apoteósico. Un triple de Kuric y dos tiros libres de Mike James situaron el 29-31 a un segundo del final. Saras paró el partido y diseñó una jugada que salió a la perfección, con un par de bloqueos para que Mirotic recibiese a unos ocho metros, se girase y anotase uno de los triples más espectaculares de la temporada. Al descanso, 29-34 y excelentes sensaciones, sobre todo en defensa.

El Barça supo frenar muy bien a Mike James | AS MONACO

Saras pidió a su equipo en el descanso más ritmo en los ataques y la respuesta fue inmediata. Esa mejor circulación de balón con las ideas más claras derivó en mejores posiciones de tiro y en una sensacional serie en los triples que disparó a un Barça que mantenía el excelente nivel defensivo.

Dos triples del Satoransky más atevido desde su regreso y uno por cabeza de Mirotic y de Laprovittola situaron un escandaloso 31-48, aunque un par de coletazos de un errático Mike James y un triple de Okobo acercó a los monegascos a 12 puntos (38-50). Sin embargo, esta vez no vacilaron los barcelonistas y una nueva serie de triples con Sanli y Higgins como actores situaron el 45-60 con el que se cerró el cuarto.

No regresó tan inspirado el cuadro azulgrana, que enlazó cuatro ataques sin producción y vio cómo Donta Hall anotaba cuatro puntos seguidos (49-60), algo que quiso frenar Jasikevicius de inmediato. Y pese a que su equipo no estuvo tan fino en ataque, la realidad es que el partido no llegó a estar nunca en peligro.

Solo hubo que apretar los dientes en plena fase de desacierto ofensivo cuando Okobo falló un triple con 51-61 a 6:29 del final. Ahí fue decisivo un triple de Kalinic tras el noveno rebote de Mirotic que supuso el 53-66. No pararon de intentarlo los locales con un James que anotó casi todos sus 16 puntos cuando el partido estaba sentenciado. Al final, 63-69 y... a recibir al PAO con esta actitud.