Jordi Alba: “El Barça tiene que organizar un partido de homenaje a Messi”

"Hay que hacerle un partido o un acto de homenaje para que todos los culés llenen el Camp Nou y le despidan de la mejor forma posible", propone en SPORT el lateral izquierdo "Y no solo por él. También por todos los culés y los que tenemos amistad con él", agrega.

En la entrevista con SPORT, en la que explica los motivos de su salida del FC Barcelona, Jordi Alba reconoce que le hubiera gustado mucho que Leo Messi regresara al club blaugrana, pero también opina que, más allá de la decisión del astro argentino de firmar con el Inter Miami, la entidad culé "tiene que organizar un acto o un partido de homenaje" a su amigo y excompañero.

"Hubiera sido una lástima que volviera justo cuando me iba yo, pero claro que me hubiera gustado. Es culé y ama al Barcelona. La cuestión dependía del tema del ‘fair play’ y toda esta historia, pero estoy convencido de que a él le hubiera encantado venir aquí. Tanto el club como Leo querían volver a unir sus caminos", reflexiona el lateral catalán, que cree que la última imagen de Messi en el Barça no puede ser la de su despedida en el Auditori 1899 del verano de 2021. "Y no solo por él. También por todos los culés y los que tenemos amistad con él", agrega.

Para Alba, "esa imagen fue dolorosa" y "no gustó a nadie". "Tengo una buena amistad con él y pensaba, por lo que me había dicho, que se iba a quedar en 2021. Sinceramente, nunca hemos hablado muy a fondo el tema de su salida porque sé que sufrió mucho. Ya se vio en la rueda de prensa", recuerda.

"A mí me encantaría verle otra vez con la camiseta del Barcelona. Si no se ha podido dar, hay que hacerle un partido o un acto de homenaje para que todos los culés llenen el Camp Nou y le despidan de la mejor forma posible. Ojalá se pueda dar la situación de volver a verle con la camiseta del Barça, pero si por lo que sea no puede ser, el club le tiene que preparar algo", finaliza sobre esta cuestión Jordi Alba.