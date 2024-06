El Força Lleida celebra el ascenso a Liga Endesa por todo lo alto: "¡Barça, Madrid, el Lleida ya está aquí"

El Força Lleida consiguió el ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional el domingo pasado. El conjunto ilerdense superó en las semifinales al San Pablo Burgos y, posteriormente, en un partido que quedará para la historia, arrasó al Movistar Estudiantes para subir a la Liga Endesa.

El club catalán nunca ha estado en la ACB bajo la nomenclatura de Força Lleida. Sin embargo, el ya desaparecido Lleida Bàsquet sí estuvo en la primera división durante cuatro temporadas, del 2001 al 2005. De esta manera, la ciudad de Lleida volverá a disfrutar del baloncesto del máximo nivel 19 años después.

Y que mejor manera de celebrar este gran éxito que junto a su fiel afición, que se desplazó en masa a la Final Four disputada en Madrid y que ha apoyado al equipo durante toda la temporada.

LA FIESTA DEL ASCENSO

La rúa de celebración inició en el pabellón Barris Nord, donde el equipo juega sus partidos como local. La primera parada fue la Diputación de Lleida para la recepción institucional. Continuó la fiesta y la plantilla se dirigió al Ayuntamiento de la ciudad donde tuvo lugar los habituales parlamentos.

El presidente de la entidad, Albert Aliaga, afirmó que "es impresionante lo que hemos conseguido, hemos recuperado el orgullo lleidatà". Por su parte, el técnico Gerard Encuentra agradeció el apoyo de los aficionados y sentenció que "hemos colocado a Lleida en el sitio que corresponde".

Para acabar, la expedición del equipo salió al balcón de La Paeria para celebrar el ascenso ante los cientos de seguidores que se acumulaban en los aledaños del edificio.

Ya desde el balcón de La Paeria, el capitán, David Cuéllar, ofrecía a la afición el trofeo que acredita al equipo como el ganador de la Final Four de ascenso mientras sonaba a todo volumen 'We are the Champions'.

Y entre los cánticos y parlamentos de una fiesta que duró casi dos horas, destacó uno del entrenador del conjunto ilerdense: "¡Barça, Madrid, el Lleida ya está aquí".