Los dos únicos posibles rivales del Barça en los cuartos en Liga Endesa

La victoria ante el Baskonia por 84-91 permite a los azulgranas asegurarse la primera plaza de la fase regular El Barça se medirá con ventaja de pista al octavo, cuya identidad se conocerá en la última jornada tras la Final Four

El Barça ha reafirmado su notable momento de juego este domingo con una importante victoria en la pista del Cazoo Baskonia por 84-91 que sirve para asegurar la primera plaza de la fase regular de la Liga Endesa y la consiguiente ventaja de pista en todas las eliminatorias por el título.

Aunque ahora la gran prioridad es la Final Four en la que los azulgranas intentarán hacer realidad el próximo fin de semana en Kaunas el sueño de la tercera Euroliga en azul y grana, lo cierto es que esta primera posición ha permitido acotar a tan solo dos los posibles rivales en unos cuartos de final ligueros que solo tienen definidos un duelo, el que medirá al Lenovo Tenerife y a Unicaja.

El equipo que dirige Sarunas Jasikevicius se verá las caras con el octavo clasificado en una serie al mejor de tres encuentros que comenzará en el Palau, aunque para conocer la identidad del rival habrá que esperar a la última jornada que se disputará después de la citada Final a Cuatro europea.

El exazulgrana Víctor Claver, ante Mirotic en el Palau | EFE

Con sus victorias en esta penúltima jornada, los ya clasificados Valencia Basket y UCAM Murcia mantiene abierta la lucha por la ese último billete para los play-off con ventaja para los 'taronges', que suman 17 victorias por las 16 de un conjunto 'universitario' que tiene ganado el 'basket average' particular (74-75 en La Fonteta y 90-82 en el Palacio de los Deportes).

En esa 34ª jornada, el conjunto valenciano recibirá a un Río Breogán que ya no se juega nada y dependerá de sí mismo para terminar octavo y enfrentarse a los azulgranas. Caso de perder, también se clasificaría si no ganan los murcianos en una temporada en la que el equipo no está respondiendo para nada a las expectativas. eso sí, tampoco ha tenido suerte con las lesiones.

Por su parte, el UCAM Murcia recibe precisamente a un Barça que podría llegar con la moral por las nubes tras celebrar un hipotético éxito en tierras lituanas o con las alas mojadas si se repite lo del año pasado (KO en 'semis' ante el Madrid') o lo de 2021 (derrota en la final frente al Anadolu).

Sito Alonso, en el Palau con el UCAM Murcia | VALENTÍ ENRICH

En ambos casos habría viejos conocidos y antiguos rivales madridistas. En el Valencia Basket milita un Víctor Claver que tan buen recuerdo dejó en el Palau tanto dentro como fuera de la pista. Además, el equipo que dirige el exjugador madridista y exverdinegro Àlex Mumbrú también cuenta con otro ex de la Penya como Xabi López-Arostegui.

Por su parte, el que fuera técnico azulgrana Sito Alonso (2017-18) está completando una excelente campaña en un UCAM Murcia en el que cuenta con los canteranos madridistas Tomás Bellas y Urban Klavzar junto con el exverdinegro David Jelinek. Eso sí, para estar en los play-off necesita ganar y que no lo haga el Valencia.