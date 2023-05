Las veces que el Barça ha participado en la Final Four

Tras superar al Zalgiris, el Barça participará por 17ª vez en una Final Four Los azulgranas han ganado el torneo en dos ocasiones: en 2003 (Barcelona) y en 2010 (París)

El Barça de Šarūnas Jasikevičius ha logrado meterse en la 17ª Final Four de toda la historia del club. El conjunto culé ha superado la eliminatoria ante Zalgiris (3-0) y certificaron, de esta manera, su participación en la Final Four de la Euroliga 2023, que acogerá el Zalgirio Arena de Kaunas (Lituania) del 19 al 21 de mayo.

EL ESTRENO EN LA FINAL FOUR

El Barça se estrenó en un Final Four en 1989 (Múnich). Audie Norris, Epi, Sibilio y Solozábal lideraban un equipo que era favorito para llegar a la final, pero la Jugoplastika de Toni Kukoc, Ivanovic o Dino Radja se interpuso en su camino (87-77). El conjunto yugoslavo ganó esa edición y dominó Europa los dos años siguientes. El Barça perdió la final de consolación y quedó cuarto.

Los azulgranas salieron de las ediciones de 1990 (Zaragoza) y 1991 (París) también con las manos vacías. En España consiguieron llegar a la final, tras superar al Aris Salónica (104-83), pero no pudieron superar a la todopoderosa Jugoplastika en la final (72-67). En Francia se repitió el mismo guion: los catalanes ganaron en semifinales al Maccabi (101-67) pero los yugoslavos volvieron a ganar el título en la final (70-65).

OTRA VEZ A LA CARGA

El Barcelona volvió a una Final Four en 1994 (Tel Aviv). Esta vez, el verdugo de los culés fue la Penya, que se impuso en la semifinales (79-65). Los badaloneses ganaron el título contra todo pronóstico superando al Olympiacos. El Barça perdió la final de consolación ante Panathinaikos (83-100).

Tras un año sin participar, el Barça volvió a una Final Four en 1996 (París). Ese año se enfrentó al Real Madrid en semifinales y logró el billete a la final (76-66). Se midió al Panathinaikos pero no se llevaron el trofeo a casa por tan solo un punto (67-66).

La temporada siguiente, en la edición de 1997 (Roma), volvieron a llegar a la final tras ganar al Asvel Villeurbane (77-70). Esta vez fue el Olympiacos quién frustró el sueño de los culés de conseguir su primera Euroliga (73-58).

Tres campañas después, en la Final Four del año 2000 (Salónica), el Barça se volvería estrellar. Esta vez en las semifinales, ante Maccabi (66-51). También perdió el encuentro para el tercer puesto, contra Efes Pilsen (75-69).

A LA OCTAVA VA LA VENCIDA

La Final Four de 2003 (Barcelona) quedará grabada para siempre en la memoria de todos los seguidores azulgranas. El Barça consiguió su primera Euroliga en su casa, en el Palau Sant Jordi. El conjunto de Svetislav Pešić superó al CSKA en las semifinales (76-71) y se impuso al Benetton en la final (76-65).

Sin embargo, el Barça no pudo volver a luchar por la Euroliga hasta la Final Four de 2006 (Praga). Esta vez, los culés no pudieron superar al CSKA en semifinales (84-75) y fueron a la final de consolación, donde también perdieron ante el TAU de Vitoria (87-82).

En la Final Four de 2009 (Berlín) el CSKA volvió a cargarse al Barça en semifinales (78-82), aunque los azulgranas consiguieron la victoria en el partido por el tercer puesto ante Olympiacos (95-79).

CAMPEONES POR SEGUNDA VEZ

El Barça se vengó del equipo ruso un año después, en París 2010. Los azulgranas se enfrentaron de nuevo al equipo ruso en semifinales, pero esta vez se llevó la victoria el equipo de Pascual (64-54). En la final, los catalanes barrieron al Olimpiacos de Spanoulis (86-68) y se alzaron con su segunda Euroliga.

En la Final Four de 2012 (Estambul) los griegos se la devolvieron al Barça, eliminando al equipo culé en semifinales (66-64). El Barcelona quedó tercero, venciendo al Panathinaikos (74-69) en la final de consolación.

En 2013 (Londres) y 2014 (Milán) el Barça tuvo el mismo verdugo: el Real Madrid. En el Reino Unido los de Pablo Laso los eliminaron en semifinales (74-67) y en Italia, también en la previa a la final, les endosaron un contundente 100 a 62. Sin embargo, el Madrid no ganó ninguna de esas dos ediciones.

Tras siete años sin pisar una Final Four, el Barça volvía como gran favorito para levantar el título junto a Anadolu Efes a la Final Four de 2021 (Colonia). El Barça llegaría a la final y no conseguiría su tercera Euroliga. Se la llevó Anadolu Efes (86-81).

SIN PREMIO EN 2022

El Barça se coló en la Final Four de 2022 tras superar al Bayern (3-2). Sin embargo, los azulgranas cayeron en semifinales ante el Real Madrid (86-83). El campeón fue Anadolu Efes, que ganó a los blancos en una final muy competida (57-58). Los de Jasikevicius acabaron terceros después de vencer a Olympiakos en la final de consolación (84-74).

¿CONSEGUIRÁ EL BARÇA SU TERCERA EUROLIGA?

El Barça ha ganado dos de las dieciseis Final Four de la Euroliga que ha disputado. Esta temporada, el Zalgirio Arena de Kaunas acogerá la Final Four de la Euroliga de 2023, entre el 19 y el 21 de mayo. La final se jugará el domingo. Tras superar al Zalgiris en la eliminatoria, los culés participarán por 17ª vez en una Final Four. ¿Conseguirá el Barça su tercera Euroliga?