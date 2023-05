Kalinic: "Hemos encontrado la fórmula que nos está funcionando"

El alero azulgrana afirmó sentirse preparado para afrontar el duelo ante el Real Madrid en la Final Four Respecto al hecho de clasificarse por la vía rápida para la fase final, Kalinic reconoció que esto puede ser "bueno o malo"

Nikola Kalinic se siente preparado para hacer frente al Real Madrid en la Final Four de la Euroliga. El alero azulgrana concedió una entrevista para Eurohoops en la que habló con seguridad de la posibilidad de deshacerse de su máximo rival y que el Barça regrese de Lituania con su tercera Euroliga en el equipaje.

El conjunto azulgrana eliminó por la vía rápida al Zalgiris, por lo que no pasó tantas penurias como el resto de finalistas para acceder a la fase final. Sin embargo, Kalinic no definió esta circunstancia como algo necesariamente positivo. "Creo que estamos bien, pero no tuvimos una serie tan dura como los otros equipos, así que eso puede ser bueno o malo. Algunas veces es bueno mantenerse un poco más fresco y sano, pero otras veces es mejor estar en plena forma y alerta, así que ya veremos".

Tras sacudirse las dudas que le acompañaron en los primeros compases de la temporada, el Barça se encuentra a tan solo dos partidos de lograr el objetivo de la Euroliga. El alero serbio desgranó los motivos de esta mejoría. "No tuvimos pretemporada, algunas lesiones como Mirotic, que estuvo mucho tiempo fuera y cuando volvió los roles cambiaron… Pero ahora hemos conseguido encontrar la fórmula que nos está funcionando. Quedan dos partidos, uno más uno, y es importante estar lo más concentrado en toda la temporada".

De cara a estos dos partidos, Kalinic es uno de los pocos jugadores de la plantilla que sabe lo que es conquistar una Euroliga. A pesar de esta experiencia, afirmó no tener ninguna clave para obtener el título. "Si supiera la clave ya tendría cuatro títulos de Euroliga, solo tengo uno. El objetivo es mantener la calma y jugar el partido minuto a minuto, intentar hacerlo así. Jugar el primer partido lo más fuerte que puedas y después de eso, no perder la cabeza celebrando, y 40 minutos más".