Saras pide a su equipo que active el instinto ‘killer’

El técnico azulgrana asegura que a sus jugadores les falta tensión competitiva como sucedió en la derrota ante Obradoiro El Barça sufre ante equipos aguerridos y descansados después de afrontar jornada de Euroliga

El Barça sufrió una derrota en la pista del Obradoiro (76-74) que no entraba en los planes del conjunto de Jasikevicius después de ocho años logrando el triunfo en el Multiusos Fontes Do Sar. La derrota llegó en un final ajustado y después de dejar que la iniciativa la llevara el conjunto local.

Una situación que no gustó nada al técnico azulgrana, que desde que ocupa el banquillo del Barça, siempre se ha quejado de la falta de intensidad de su equipo ante conjuntos que de inferior calidad pero que responden a una agresividad que no equipara su equipo.

Jugando la Euroliga, no ha sido la primera vez ni será la última que apenas tiene tiempo para recuperar físicamente y mentalmente para afrontar un partido de Liga Endesa con muy pocas horas de diferencia, y eso molesta al entrenador, que considera que el equipo siempre debe estar preparado para el reto que se le presente.

"Hay que salir a matar"

“Nuestro problema es salir a jugar, y aquí tiene que salir a matar”, comentó decepcionado el técnico del Barça, consciente de que su equipo no igualó la intensidad del cuadro gallego, que le esperaba descansado después de preparar el partido toda la semana. “Con 90 partidos no es fácil salir siempre a tope, pero no tiene que servir de excusa”, dijo.

El Barça vio como el Obradoiro lograba una renta de siete puntos apenas a dos minutos del final, ante un equipo azulgrana negado en el triple –falló 19 consecutivos- aunque logró encadenar dos que le metió de lleno en el duelo, e incluso se puso por delante a escasos 14 segundos del final.

Pero fue ahí donde la defensa azulgrana volvió a hacer aguas permitiendo que Thomas Scrubb, apurando una penetración a canasta, sacara la falta personal y el tiro adicional que daba dos puntos de ventaja a los locales con cinco segundos de juego (76-74).

Mirotic, obligado a resolver

En ese momento decisivo, en la jugada que debía llevar al Barça a la prórroga si anotaba, el balón fue a manos de su estrella, Nikola Mirotic, aunque no pudo decidir, bien defendido en esos segundos finales.

Esa dependencia tan pronto del montenegrino tampoco satisface al técnico a pesar de alabar la aportación al equipo en sus dos partidos de vuelta. “He hecho dos partidazos y nos está dando mucho más de lo que pensábamos”, dijo Saras, aunque consciente de que la vuelta de la estrella no significa que el resto rebajen su nivel, y de alguna manera, debilitando las opciones del equipo

La mejor noticia para el Barça es que tendrá tiempo esta semana para entrenar y dar más tiempo a Mirotic para trabajar en grupo, a la espera de la reincoporación de Abrines y Sanli, con problemas físicos y la vuelta a Kalinic, un jugador que seguro hubiera sido importante ante Obradoiro, pero que causó baja por asuntos personales.

El próximo compromiso azulgrana será de Euroliga, el próximo viernes, 9, en el Palau ante el ASVEL Villeurbanne y el fin de semana próximo, visita también al Palau del Río Breogán, dos partidos que teóricamente debe llevarse un Barça descansado y preparado de nuevo para la competición.