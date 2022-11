¡Lío en el Barça! Jasikevicius mandó al vestuario a Kalinic tras una discusión

El entrenador azulgrana no dudó en expulsar del banquillo al alero serbio tras una bronca en el tercer cuarto Kalinic había sido uno de los jugadores más destacados del Barça en la primera mitad

Lío y preocupación en el Barça de basket. Según ha informado el portal 'Basketnews', el entrenador Sarunas Jasikevicius y el alero Nikola Kalinic han discutido durante el tercer cuarto del partido que enfrentaba al conjunto azulgrana contra Anadolu Efes.

La bronca ha acabado con la expulsión del serbio por parte del entrenador lituano hacia el banquillo, tal y como apuntan las informaciones. Pese a que Cory Higgins ha intentado mediar, la decisión del lituano ha sido drástica.

Nikola Kalinic leaving the bench after an argument with Sarunas Jasikevicius 🤨 pic.twitter.com/0rf3uFWOEG