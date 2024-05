La semana más importante de Dabone y Jakucionis

La temporada de baloncesto europeo vive la semana más importante de la campaña, con la disputa de la Final Four de la Euroliga, que se celebrará en Berlín desde el viernes 24 hasta el domingo 26, día en el que se conocerá al nuevo campeón de Europa, honor al que aspiran Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos y Fenerbahçe.

Tan solo un equipo podrá hacerse con el cetro continental, y los cuatro conjuntos auguran un gran espectáculo y una enorme batalla para conquistar la gloria europea.

El Barça, a por la Euroliga júnior

Paralelamente a la final a cuatro senior, la capital alemana también acogerá, del 23 al 26, la fase final del 'Adidas Next Generation Tournament', conocido también como la Euroliga júnior. El baloncesto español va a tener una doble presencia en este torneo, ya que, Real Madrid y Barça lucharán por hacerse con el título.

Tras la decepción de no lograr el billete para la Final Four por cuarta temporada consecutiva, el club azulgrana se tiene que conformar con la disputa de esta fase final de la Euroliga júnior, pero los de Carlos Marín llegan a la cita con muy buenas sensaciones, tras los éxitos cosechados en lo que va de campaña.

Una campaña marcada por los éxitos

Y es que, el júnior azulgrana, ha levantado el Campeonato de Catalunya y el de España con mucha autoridad. El primero lo lograron tras superar al Joventut por 74-84, mientras que, en el segundo, los de Marín derrotaron al Real Madrid por 79-53.

Jakucionis, el gran referente

En esos dos triunfos, el nombre de Kasparas Jakucionis destacó por encima del resto, dejando claro el lituano su superiorirad en esta categoría, y pidiendo paso en el primer equipo azulgrana. El exterior lituano anotó 31 puntos ante los verdinegros y 26 contra el conjunto blanco en ambas finales. Además, no hay que olvidar que el júnior logró el pase para la fase final del 'Adidas Next Generation Tournament' al imponerse en uno de los torneos previos disputado en Belgrado, una cita en la que Jakucionis fue elegido 'MVP' al promediar 17 puntos, 7,5 rebotes y 6,2 asistencias.

Kasparas Jakucionis tuvo su segunda oportunidad en el primer equipo del Barça, ahora con Grimau / FCB

Dabone, en la lista

La Euroliga hizo oficial la lista de los jugadores participantes en esta fase final de la Euroliga júnior, y el Barça presentó un roster de 16 jugadores, entre los que se encuentra Mohamed Dabone. El de Burkina Faso está incluido en la lista, y no hay que olvidar que ya jugó con el júnior la Final Four del Campeonato de Catalunya, algo que no pudo hacer por reglamento en el Campeonato de España. Dabone se verá las caras contra los mejores jóvenes del continente, en el mayor reto al que se haya enfrentado, por el momento, en su corta trayectoria. No hay que olvidar que el jugador, nacido en 2011, tiene edad pre-infantil.

El formato del torneo

Esta fase final de la Euroliga júnior cuenta con ocho equipos, repartidos en dos grupos de cuatro equipos: en el A están Real Madrid, Olimpia Milano, Ratiopharm Ulm y Mega, y en el B se encuentran Barça, Alba Berlín, INSEP Paris y Overtime Elite.