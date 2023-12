CAMPEONES DE HONOR. Carme Valero: "Nos decían que no podíamos ganar nada por ser culonas y pechugonas"

“Fue un bombazo. Ganó dos mundiales consecutivos y fue la primera atleta española olímpica. La sociedad no estaba preparada para aquello”, asegura Carlos Martín, veterano periodista experto en atletismo, “Fue una pionera. En unas condiciones muy difíciles, en una sociedad dominada por el machismo, se fue abriendo camino. Fue una mujer coraje”, señala José Manuel Abascal, mítico ex atleta español. “Es muy importante tener referentes. Y ella significó mucho para las chicas que vinieron después en las pruebas de cross, medio fondo y fondo”, explica la ex atleta Sandra Myers. “La Federación Internacional la renoconió como la mejor atleta española del siglo XX. Es un título m,y merecido”, sostiene Josep Maria Antentas, compañero y amigo eterno. “No hay otro camino, El esfuerzo, el sacrificio, la constancia y la disciplina. Fue una auténtica espartana del atletismo”, concluye Abascal. Todas estas frases definen a la perfección quién fue Carme Valero (Castellseràs, 4 de octubre de 1955).

El palmarés de Carme Valero es impresionante. Fue hasta 25 veces campeona de España en diferentes distancias (800, 1.500, 3.000, 5.000 y cross). Y a nivel internacional subió tres veces consecutivas al podio de los Campeonatos del Mundo de Cross (o campo a través, como se denominaba en aquella época), con una medalla de bronce (1975) y dos de oro (1976 y 1977), además de ser la primera mujer española en participar en unos Juegos Olímpicos en la modalidad de atletismo (Montreal’76). Sin olvidar, por supuesto, su papel reivindicativo en defensa de las mujeres. Una CAMPEONA de HONOR en mayúsculas.

Carme Valero, en una imagen del documental / JAVI FERRÁNDIZ

INICIOS DIFÍCILES

Su hermana Rosa recuerda una anécdota de los inicios de Carme en el atletismo, cuando era muy pequeña: “Nuestro padre le ataba un cascabel al tobillo para que no se perdiera cuando entrenaba por la montaña”. “Parecía un cordero”, asegura sonriendo la propia Carme. Y es que su pasión por correr le hizo superar todo tipo de dificultades, incluso los convencionalismos de la época, cuando estaba muy mal visto que una mujer corriera en pantalones cortos. Empezó en las pistas del Club Natació Sabadell, que eran de ceniza, sin unas zapatillas apropiadas: “Resbalaba siempre”. A su lado, el eterno entrenador Pep Molins, que fue un padre para toda una generación de atletas catalanes, especialmente para Carme, a quien cuidaba como una hija. Tenía solo 16 años y estaba llamada a ser una estrella. Y lo fue, aunque tuvo que comprarse sus primeras zapatillas de clavos a plazos: “Me costaron 500 pesetas y me lo iban descontando cada mes del sueldo que cobraba en la tienda de deportes de Molins donde trabajaba”, recuerda Carme con nostalgia de una época difícil pero feliz.

Carme Valero, en el Campeonato del Mundo de Chepstow de 1975 queu ganó / CARME VALERO

REBELDE CON CAUSA

Porque Carme Valero fue mucho más que una atleta pionera. Fue una rebelde con causa que llegó a enfrentarse a la Federación Española para reivindicar el papel de la mujer en el deporte. “Las menospreciaban y las discriminaban”, asegura Abascal. “Cobraban una décima parte de las dietas de los hombres”, señala Antentas. “Tuve bastantes problemas por ser mujer”, reconoce Carme. “No les importábamos, ni siquiera nos avisaban para las reuniones previas a las competiciones”, explica con indignación. “Decían que no podíamos hacer nada siendo culonas y pechugonas”. Y se equivocaban, claro. Porque Carme Valero ganó dos campeonatos del mundo de cross consecutivos: en Chepstow (Gales) en 1976 y en Düsseldorf (Alemania) en 1977. Antes, en 1975, ya había sido medalla de bronce en Rabat (Marruecos). Superando siempre a las atletas de los países del Este, que eran sus principales rivales.

Carme Valero, en lo más alto del podio / ARCHIVO CARME VALERO

Carme Valero también tiene otro hito histórico en su biografía: fue la primera atleta española en participar en los Juegos Olímpicos, en Montreal’76. “Corrí los 800 y los 1.500 metros y la verdad es que noo tuve mucha suerte porque llegué medio enferma. Pero me siento muy satisfecha de haber sido una pionera”, reconoce la atleta catalana. Hoy, a sus 68 años, Carme Valero sigue corriendo por los bosques de Sabadell. Porque “me hace sentir libre, me permite volar, soñar...”. Una auténtica CAMPEONA de HONOR.