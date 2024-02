'Dardo' de Baraja a Paulista: "Ha prevalecido el criterio económico..."

El técnico del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este jueves preguntado por la rescisión de contrato del central brasileño Gabriel Paulista, que ha recalado en el Atlético de Madrid, que en esta situación "el criterio económico ha prevalecido al deportivo" y que es un tema que él no puede "controlar".

"El club marcó unas directrices este mercado y, como en verano, había que hacer ajustes económicos. La situación de Paulista se ha arrastrado hasta este mercado y ha sido un criterio económico el que ha prevalido del deportivo", declaró el entrenador vallisoletano en una rueda de prensa previa al partido del Almería.

Baraja lamentó que esta salida le "resta más" que le suma, porque es un jugador con jerarquía y muy profesional, pero también advirtió de que ni él ni el equipo están en el Valencia "para buscar coartadas, sino para sacar el objetivo y trabajar con una plantilla que quiere crecer".

"Que haya una decisión que no depende de mí no me puede afectar para los dieciséis partidos que quedan por jugar, no me parecería razonable", incidió el vallisoletano, que comentó que será el director deportivo, Miguel Ángel Corona, quien deba realizar "determinadas explicaciones".

Así, recalcó que la situación de Paulista "también se dio en verano" y al no concretarse entonces, era "una posibilidad que estaba abierta", puesto que Meriton Holdings no quería que llegara a los veinte partidos en Primera División en esta temporada, ya que había una cláusula en su contrato que habría activado una renovación automática del jugador cobrando unos cinco millones de euros brutos, un salario demasiado alto para el club, a ojos del propietario, Peter Lim.

Preguntado, asimismo ,por el frustrado intento de cesión del delantero Rafa Mir, Baraja señaló que "es una situación que se produce de última hora de mercado" y lo que más le "molesta" es que "las circunstancias cambiaron" cuando la operación parecía estar "muy encaminada".

"Pero todos estos detalles los tiene que dar el club o Corona, que es el encargado de estas gestiones. Yo estaba informado en todo momento, pero Corona lo explicará", sostuvo Baraja, que insistió en que conoce a Mir y "es un buen profesional", por lo que confiaba en su llegada.

Respecto a la llegada del extremo del Real Madrid, Peter Federico, el entrenador valencianista aseveró que es un refuerzo en una posición en la que iban justos porque no contaban con alternativas específicas "y es un jugador que tiene esas características, con energía, que puede jugar en ambas bandas" y que está disponible para el partido ante el Almería.