Lo nunca visto en el Mundial

Cristiano Ronaldo se ha convertido en el primer jugador en anotar en cinco ediciones diferentes de un Mundial En la que puede ser su última aparición, el luso vio puerta en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022

El hasta ahora delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, ya forma parte de la historia de los Mundiales. Con su gol ante Ghana, el atacante ya ha visto puerta en un total de cinco ediciones, algo que no había sucedido nunca.

El portugués, que tiene un futuro incierto tras su rescisión de contrato con los diablos rojos, ha perforado la portería, como mínimo una vez, las porterías de los rivales en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

El ex del Real Madrid ya suma un total de 118 tantos en encuentros oficiales (192) con la selección de Portugal, además de conquistar la Eurocopa en 2016, cuando doblegaron a Francia en la prórroga de la final.

¿Qué pasará con su futuro?

Cristiano no competirá más con el Manchester United. Relegado a un segundo plano y tras una sorprendente entrevista en la que habla abiertamente de su etapa en Old Trafford, el goleador ha rescindido el contrato y ya no forma parte de la plantilla devil.

Cristiano Ronaldo se convierte en el PRIMER JUGADOR que marca en CINCO EDICIONES en TODA la historia de la Copa del Mundo (2006-2010-2014-2018-2022)

El luso tendría, según apuntan diferentes fuentes, a dos posibles destinos: Newcastle en caso de que quiera seguir compitiendo en la Premier League o una tentadora oferta del fútbol saudí, que le convertiría en el jugador mejor pagado de todos los tiempos.