Indignación en África por el 'penaltito' a Cristiano

El penalti pitado a Ronaldo en el encuentro ante Portugal y Ghana ha causado revuelo en el continente africano, con algunos medios muy contrariados a la decisión del colegiado Cristiano se encargó de convertir la pena máxima y abrió el marcador para la selección portuguesa en el encuentro

Cristiano Ronaldo se convirtió ayer en el primer jugador de la historia en marcar en cinco mundiales: debutó en Alemania 2006 y ayer, en Qatar, anotó el tanto que permitió ponerse a Portugal uno arriba en el marcador.

Fue la decisión arbitral en la señalización del penalti el causante del revuelo en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo, muchos de ellos del continente africano.

En el minuto 63 de partido el árbitro del encuentro, Ismail Elfath, señaló la pena máxima en una jugada donde Ronaldo se adelantó el balón y Salisu, defensa de la selección de Ghana, supuestamente contactó con el luso en el intento de interceptar el balón.

La jugada fue dudosa, ya que no parecía haber un contacto evidente sobre el portugués, que rápidamente se lanzó al césped en notar la pierna de su rival de por medio. Elfath decretó la pena máxima y ni siquiera fue a revisar al VAR la acción señalada.

Esta decisión ha causado enfado en el continente de África, en especial a los medios de Ghana, que reclamaron a través de las redes sociales la suspensión del torneo al árbitro Ismail Elfath.

"Querida FIFA, esto es una protesta pública donde reclamamos que se revise y suspenda al árbitro Ismail Elfath. Es una vergüenza de colegiado y no debería estar arbitrando a este nivel. Ha tomado (malas) decisiones que han cambiado el partido sin ningún tipo de remordimiento" declaró Saddick Adams, periodista africano con cientos de miles de seguidores en sus cuentas personales.

