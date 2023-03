Verstappen y el plan anti-Alonso

El piloto de Red Bull no encajó del todo bien la victoria de su compañero Checo y se saltó las órdenes del equipo El neerlandés no quiere dejar ningún margen de error y dejar al piloto español crecerse en la lucha por el título

Max Verstappen no lleva bien lo de no ganar todas y cada una de las carreras que disputa. Es un competidor insaciable, y en el pasado GP de Arabia Saudí protagonizó un nuevo episodio de enfrentamiento con su compañero de equipo Checo Pérez.

El piloto neerlandés, a quien no le sentó nada bien salir 15º tras la avería del sábado, protagonizó una lucha bestial con su compañero en una remontada hasta el segundo puesto. Con un segundo menos en cada vuelta que todos sus rivales, Max no quería frenar. "No estoy aquí para ser segundo", explicó.

Verstappen no perdona nada

La temporada pasada, Verstappen y Checo ya tuvieron sus más y sus menos cuando el mexicano se estaba jugando el subcampeonato. El neerlandés se negó a cederle la posición al mexicano cuando ya era campeón y quería sumar más puntos que Leclerc. Es una postura que no tiene nada que ver con la actitud de Checo.

En la carrera del domingo, el coraje de Pérez en la defensa le negó la victoria a Max, que tuvo que renunciar al triunfo. Esperó hasta la última vuelta para apretar lo máximo que pudo y mantener la ventaja en la cabeza de la clasificación. Fernando Alonso fue tercero en el podio, con lío y problemas con la FIA de por medio.

"¿Conseguiste la vuelta rápida al final? ¿Pero no te han dicho que mantengas el ritmo?", le recriminó Checo a su compañero. Está claro que Verstappen no ha venido a hacer amigos y quiere correr siempre lo más rápido posible, para frenar a los Checo, Alonso o los demás pilotos que se sumen en la lucha.