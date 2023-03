La rajada de Verstappen: "No estoy aquí para ser segundo"

Verstappen se mostró muy crítico con la avería del sábado en su Red Bull El neerlandés no descarta luchar por el título exclusivamente contra Pérez: "Si ese es el caso es muy sencillo, podemos pelear y ganará el mejor"

Max Verstappen terminó contrariado tras el Gran Premio del pasado domingo. Indiferente al triunfo de Checo Pérez, se mostró sobre todo muy contrariado por los problemas de fiabilidad que condicionaron a su Red Bull en la clasificación del GP de Arabia: “No es solo el ritmo del coche, debemos asegurarnos de que somos fiables. Mi primer fin de semana (en Bahréin) no fue limpio, con cambio de balance entre los test y la carrera y más cosas que había por detrás. Aquí remonté hasta el segundo tras el problema de clasificación. El equipo está contento pero yo personalmente no estoy contento porque no estoy aquí para ser segundo. Me gusta remontar, no me importa, pero cuando luchas por el título y parece que está entre dos coches, hay que asegurarse de que los dos coches son fiables”, dijo con cierta acritud el neerlandés.

Verstappen aseguró que levantó en las últimas vueltas debido a que se sentía inseguro por los problemas de fiabilidad: "Siendo realista, sin el coche de seguridad el segundo puesto era el resultado más alto posible. En las primeras vueltas era difícil seguir a los coches con curvas tan rápidas, tienes un efecto de viento de cola y el coche se va para todos los lados. Después de varias vueltas pude adelantar de uno en uno. El ritmo era bueno y el coche de seguridad me ayudó, pero ya había perdido mucho tiempo con Checo. Cuando era segundo era una desventaja importante. Intenté ir a por ella, pero notaba vibraciones en el tren trasero, en el eje, y estoy seguro de que había algo. En ese punto eché cuentas y no habría sido capaz de cerrar la desventaja con Checo. Es importante conformarse con el segundo y no tener problemas con el coche”. Una vez visto lo ocurrido, Max no descarta luchar por el título exclusivamente contra Pérez: "Si ese es el caso es muy sencillo, podemos pelear y ganará el mejor".