La única opción de Joao Félix

El conjunto colchonero sigue a la espera de ofertas y la cesión se plantea como la única posibilidad real Manchester United y Arsenal, que han perdido calidad en la delantera, son los mejores posicionados

El delantero del Atlético de Madrid, Joao Félix, sigue estando a la orden del día. Sin la confianza absoluta de Simeone, el futbolista tiene mucho cartel entre varios equipos Premier como Arsenal o Manchester United.

El portugués, que es uno de los grandes talentos de su generación con el futuro en el aire, tiene una alta ficha y su salida del club rojiblanco: sin ofertas claras de ningún equipo, la cesión se plantea como la mejor (y casi única) opción posible a día de hoy.

El ex del Benfica no ha terminado de funcionar todo lo bien que se esperaba y desde el club no verían con malos ojos una salida inminente. Como colchonero ha firmado 33 goles y 18 asistencias en un total de 129 encuentros oficiales entre todas las competiciones.

Una revolución necesaria

El Atlético de Madrid ya mira al próximo año y lo hace con la necesidad que iniciar una revolución. Hasta el momento, el equipo está lejos de ser competitivo: su nivel de juego y resultados ha bajado drásticamente y no existe demasiada esperanza de mejora a corto plazo.

Los de Cholo Simeone cayeron en la fase de grupos de la Champions League y en LaLiga no han mostrado la regularidad necesaria para asentarse en los cuatro primeros puestos. Sin el billete a la Supercopa de España, el Atlético solo piensa en el título liguero y la Copa.