Tebas: "No habrá Superliga en 2025"

Javier Tebas mantiene el veto al nuevo torneo "diga lo que diga la sentencia" El presidente de LaLiga afirmó que "no se creará una organización en mano de los más ricos"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, repasó la actualidad del fútbol durante la presentación de la segunda edición del programa educativo Global Players.

El presidente de la patronal se refirió en primer lugar a la Superliga, mostrándose tajante al respecto, en unas declaraciones recogidas por 'AS': "En 2025 no habrá Superliga diga lo que diga la sentencia. La Unión Europea ya ha manifestado que quiere mantener el modela actual en Europa, aunque puede que cambien algunos matices. No se creará una organización en mano de los más ricos".

Se le preguntó también por la emergente Kings league: "Esto es como si dicen que Pasapalabra puede competir con LaLiga. La única similitud está en el balón. No es comparable ni a nivel audiovisual. Cuando Ibai y Piqué compraron la Ligue 1 para España parecía una revolución, pero duró dos partidos... Son formatos diferentes, lo único parecido es que hay un balón y una portería como en LaLiga Promises".

Tebas dio su versión sobre el VAR y la polémica que le acompaña: "Hay una desazón con este tema. El fuera de juego ya todos lo admitimos. Eso ya no es polémico. En cuanto a los penaltis cada vez hay menos polémica. El problema que hay a día de hoy con el VAR es el tema de las manos. Si me preguntas sobre las de este fin de semana, a lo mejor no pitaba ninguna. Hay que hacer una reflexión sobre qué hay que cambiar en esta interpretación de las manos para que no se cargue el VAR. Yo ya me he perdido, llevo dos temporadas siendo incapaz de decir si es mano o no. Me acuerdo la del Madrid en Valdebebas... Tenemos que tener menos árbitros de VAR, con cinco o seis sería suficiente para unificar más los criterios".

No se mostró preocupado por la caída de abonados por TV en LaLiga: "Laporta debe estudiar más cómo funciona la televisión de pago, porque es una parte importante de sus ingresos. Se equivocan Laporta y Florentino. El paquete básico de Telefónica se modificó y eso hizo que los cuatro millones y pico que lo pagaban pasase a dos millones y medio de suscriptores. Hay que conocer qué está pasando en el mercado extranjero, en China ha caído tanto LaLiga como en la Premier; mientras que en México hemos crecido. En términos generales hemos crecido más en derechos audiovisuales que la Premier. Que Laporta se preocupe de gestionar bien su presupuesto, que tiene más que muchos equipos de la Premier".

Y terminó hablando de Piqué para asegurar que no podrá jugar en el Andorra: "Es imposible que Piqué pueda jugar en el Andorra con el límite de plantilla que tiene. Esta temporada. La próxima ya se verá".