Soriano se queda en 83

La racha de Juan Soriano de titularidades consecutivas con el Tenerife se quedó en 83, una cifra que le ha permitido colarse en el top3 de jugadores que han conseguido este tipo de registros de partidos ininterrumpidos en la historia del Tenerife.

Soriano igualó a un histórico como Santiago Villar, quien también acumuló 83 presencias seguidas, mientras que solo le han superado Alberto Molina (91) y Nino (89) a los que no podrá alcanzar ya que el guardameta acaba contrato y no hay acuerdo para su continuidad. Suena para el Valencia en el caso de que Mamardashvili sea traspasado. Además, el sábado ante el Amorebieta vio la quinta amarilla y no podrá jugar en Burgos.

Soriano llegó al Tenerife en verano de 2021 procedente del Málaga y enseguida se hizo con el puesto relegando a sus competidores Dani Hernández, Javi Díaz o actualmente a Tomeu Nadal al banquillo. Debutó en Fuenlabrada y en su primera temporada solo se perdió un partido por sanción. La pasada jugó los 42 encuentros, además de los cuatro que jugó en el playoff de ascenso 2021/22 ante Las Palmas y Girona.

Según un informe publicado en la web oficial del club, el líder de esta clasificación de titularidades ligueras consecutivas es Alberto Molina, con 91 partidos. El defensa central salió de inicio en las seis jornadas finales de la liga 70/71, fue titular siempre en dos temporadas seguidas 71/72 (38 jornadas) y 72/73 (38 jornadas), además de las nueve jornadas iniciales de la liga 73/74.