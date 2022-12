Los récords de Kane que no valen unas semifinales

El atacante ya es el máximo artillero de la selección inglesa con un total de 53 tantos Igualó a Rooney, pero fue el antihéroe al fallar el penalti que forzaba la prórroga ante Francia

El delantero del Tottenham Hotspur, Harry Kane, fue uno de los nombres propios de la última eliminatoria de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Para lo bueno y para lo malo: anotó, pero no pudo evitar la derrota ni la eliminación de Inglaterra a manos de Francia.

El inglés, que ya es el máximo artillero en toda la historia del país anglosajón con 53 dianas, forzó el empate tras el gol de Tchouaméni desde los 11 metros: se convirtió en el jugador que más penaltis ha anotado (4) en toda la historia del torneo.

El ex de Leicester o Millwall, sin embargo, cayó en picado: erró la segunda pena máxima y no pudo forzar la prórroga. Inglaterra no pudo sobreponerse al tanto de Olivier Giroud y acabó cediendo por enésima vez en los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Así están las apuestas Mundial Qatar 22.

El combinado de Gareth Southgate sufrir un duro revés: después de caer en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa 2021 ante Italia, el conjunto liderado por Kane volvió a hundirse desde los 11 metros en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

53 - Harry Kane has scored his 53rd goal for England, equalling Wayne Rooney as the joint-highest scorer for the England men's side. Leveller. pic.twitter.com/lsj2GdEk2K