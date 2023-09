El Real Madrid, un mar de dudas antes del derbi por las bajas

Bellingham no se entrenó hoy por un problema estomacal, aunque se cree que estará disponible para el domingo Sí se ejercitó Vinicius, pero hasta última hora no se sabrá si el brasileño entra en la lista. Carvajal y Güler no llegan

El inglés Jude Belingham, gran referente del Real Madrid en su inicio de temporada con seis goles en los seis partidos disputados, se ausentó del entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas a dos días de la disputa del derbi madrileño del Metropolitano, por unos problemas estomacales. Consulta las apuestas al Real Madrid.

La ausencia de Bellingham fue la noticia preocupante de la mañana en la ciudad deportiva del Real Madrid tras la confirmación de la leve lesión muscular de Dani Carvajal. El lateral se suma a las bajas de Thibaut Courtois, Eder Militao y Arda Güler para el derbi, pese a que el turco ya entrena una parte de la sesión con el grupo. El brasileño Vinícius Junior es una incógnita por despejar hasta última hora.

El cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti confía en que Bellingham llegue en buen estado al duelo liguero ante el Atlético de Madrid. Los médicos han informado del problema estomacal que invitó a que guardase reposo el viernes, pero si se cumplen los planes el sábado podría ejercitarse con normalidad y el domingo jugar en el Metropolitano.

No lo hará Carvajal, que tras conocer el resultado de la resonancia magnética, ya comenzó con su recuperación. Antes de ponerse en manos de los fisioterapéutas incluso realizó carrera continua sobre el césped y tocó balón. Se perderá los dos próximos partidos de LaLiga, ante Atlético de Madrid y Las Palmas, y su objetivo es regresar frente al Girona.

El grupo, con la inclusión en la primera parte del entrenamiento de Güler y Vinícius, preparó el derbi en una sesión que arrancó con trabajo de fuerza en el gimnasio y continuó sobre el césped. Ejercicios de presión, posesión y circulación dieron paso al ensayo de disparos a puerta para mejorar la baja eficacia rematadora de los últimos partidos, y un partido final en un campo de dimensiones reducidas.

A la espera de la recuperación de Bellingham y la prueba final que pasará el sábado Vinícius, Ancelotti va trabajando con las novedades que incluirá en su equipo titulr respecto al estreno en la Champions League. Se esperan entre tres y cuatro cambios con las rotaciones que inició esta semana.