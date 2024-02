El 'misterio' Lavia en el Chelsea

Roméo Lavia, mermado por las lesiones, solo ha podido jugar 32 minutos con el Chelsea Aterrizó en Londres el verano de 2023 a cambio de 62,1 millones de euros

La salida de Roméo Lavia del Southampton el verano pasado se convirtió en una puja al mejor postor. El cuadro del sur de Inglaterra descendió a Championship y consciente de que no podría retener a su 'perla' la vendió por un auténtico dineral.

Media Premier League se interesó por él. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Newcastle, Manchester City... Finalmente, se unió al equipo que dirige Mauricio Pochettino a cambio de 62,1 millones de euros.

Hasta la fecha, en Stamford Bridge no pueden hacer ninguna valoración del pivote de 20 años. Por lo menos, positiva. Desde que aterrizó en Londres, mermado por unas molestias en su tobillo derecho, únicamente ha podido disfrutar de 32 minutos de juego.

Participó en la victoria ante el Crystal Palace en Premier League (2-1), en el duelo correspondiente a la jornada 19 de campeonato. Después de ese duelo, disputado el pasado 21 de diciembre, no ha vuelto a sumar ningún otro minuto por una lesión en el muslo.

Así lo desveló en rueda de prensa el técnico argentino: "No, no volverá para la final de Copa. Es imposible. No está entrenando con el equipo. Todavía se está recuperando". Una noticia terrible para el jugador, que no puede demostrar todo el fútbol que atesora, y para Pochettino, que tendrá que esperar para poder juntar al belga con Moisés Caicedo y Enzo Fernández en la medular.