Mbappé resuelve los interrogantes

El francés negó la posibilidad de abandonar París a corto plazo pese a los rumores sobre su salida El extremo fue tajante: "Nunca pedí salir en enero. Es completamente falso"

El delantero del PSG, Kylian Mbappé, salió al paso de los rumores que lo situaban fuera del Parque de los Príncipes este próximo mercado invernal: "Nunca pedí salir en enero. Es completamente falso".

El francés, que es uno de los jugadores más importantes en la pizarra de Cristopher Galtier en París, aseguró que es feliz en la ciudad parisina y su reto es llevar al equipo hasta lo más alto: "No estoy molesto con el club. No es verdad. Lo que se ha dicho no es cierto".

El ex del AS Mónaco estuvo cerca de salir al Real Madrid como agente libre al llegar al final de su contrato, pero finalmente accedió a la renovación que le mantendrá en la capital francesa como mínimo hasta el próximo 30 de junio de 2025.

El PSG, en busca de la Champions

El dominio del PSG se da por hecho en el territorio francés. Su plantilla y recursos económicos imposibilitan prácticamente cualquier opción al resto de aspirantes: Marsella, Lorient, Lens, Lille, AS Mónaco o Rennes, entre otros.

El gran objetivo de la temporada en París pasa por el papel en la Champions League. En el segundo año de Leo Messi, el equipo quiere mejorar su papel la temporada pasada, donde cayeron en octavos frente al Real Madrid, y estrenar el palmarés europeo.