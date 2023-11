Alcaraz lidera la revolución ante el Gran Maestro

Djokovic buscará su séptima corona de maestro ante los 'siete alumnos' llamados a ser el futuro del tenis mundial Por su parte, Alcaraz debutará a la cita con la clara misión de rehacerse tras sus últimos resultados

Turín pondrá el broche el de oro a la temporada tenística con el torneo más especial del año. Las Finales de la ATP reuníran a las ocho mejores raquetas del año, con Novak Djokovic como gran maestro de ceremonias y el indiscutible rival a batir. Las mejores apuestas del tenis.

El serbio buscará su séptima corona de Maestro en la que será su 17ª aparición en el prestigioso torneo que baja el telón de la temporada. Números que contratan de manera abrumadora con los de sus siete rivales de la presente edición, que contará con hasta tres debutantes a la cita. Entre ellos, Carlos Alcaraz.

El murciano será sin duda la otra gran atracción del torneo, más aún tras sus últimos malos resultados cosechados. Carlitos será la baza principal del denominado ejército 'Next Gen', que quiere escenificar el zarpazo definitivo derrocando a un 'Nole', que junto a Zverev, son los únicos que no han pisado nunca en las novedosas finales para la Next Gen creadas en 2017. Para entonces, el serbio acumulaba ya diez participaciones en las Finales de la ATP.

Dos debuts y tres campeones

Junto a Alcaraz, Sinner y Rune partirán por pirmera vez en la cita, por las seis de Zverev, cinco de Medvedev y las cuatro de Tsitsipas y Rublev. Entre todos ellos, suman dos títulos menos que los seis que atesora Djokovic.