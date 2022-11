El Marsella vuelve a ahogarse

El conjunto francés ha caído en la fase de grupos de la Champions League por tercera vez consecutiva En el grupo más igualado, la derrota en casa ante el Tottenham en la última fecha fue definitivo

El Marsella volvió a mostrar su peor imagen en la Champions League. En uno de los grupos más igualados de esta edición, el conjunto francés cayó hasta la cuarta plaza por tercera vez consecutiva: ya quedó fuera también 2013 y 2020, sus últimas participaciones.

Los de Igor Tudor, que llegaban con opciones de clasificación a los octavos de final a la última fecha, sucumbieron ante el Tottenham en el último minuto y se vieron condenados al cuarto puesto, algo que no les da la opción de conquistar tampoco la Europa League.

Los galos podrían haber logrado el billete en casa de empate en casa ante el equipo de Conte, algo que los jugadores no sabían: "En el campo no lo sabíamos, pero en el banquillo la gente lo sabía. No había comunicación. "Estamos enfadados porque sucedió al final, pero no lo sabíamos. Es nuestro error", sentenció Mbemba.

Hundimiento en la Ligue 1

El equipo marsellés no atraviesa un buen momento en la temporada. Más allá de la dolorosa eliminación a manos del Tottenham en la última fecha de la fase de grupos de la Champions League, en el campeonato doméstico encadenan tres derrotas y un empate.

Tras arrancar la temporada con 23 puntos de 27 posibles y mantener el infernal ritmo del PSG (entonces con 25 tantos), el equipo ha sumado un punto de los últimos 12 y ha caído hasta la quinta plaza del campeonato con las mismas unidades que el sexto, el AS Mónaco.