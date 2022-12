El guiño que ilusiona al Arsenal

Rafael Leao no escondió su predilección por el conjunto gunner en la Premier League Confesó que le gustaría probar en una nueva competición, aunque reconoce estar centrado en el AC Milan

El delantero del AC Milan, Rafael Leao, ha confesado su predilección por el Arsenal en una entrevista para RDP África: "Veo muchos partidos de la Premier League. Este año, me gusta el Arsenal, están jugando muy bien".

El portugués, que es uno de los jugadores más importantes de Stefano Pioli en San Siro, no descartó comenzar una nueva etapa en otra liga en un futuro no muy lejano: "¿Experiencia en nueva liga? Sí, en el futuro... Ahora estoy centrado en el AC Milan, es un club top".

El ex del Lille termina contrato a final de la próxima temporada y su futuro no es especialmente claro, aunque el jugador insiste en que es feliz en una ciudad como Milán: "Estoy bajo contrato allí. A mí también me gusta la ciudad".

El Arsenal necesita refuerzos ofensivos

El conjunto liderado por Mikel Arteta, precisamente, quiere acudir al mercado durante la ventana invernal para suplir la baja de larga duración de la lesión de Gabriel Jesús, quien sufre problemas más graves de lo esperado en la rodilla.

Los del Norte de Londres, líderes actualmente en la competición británica con cinco unidades de ventaja respecto al Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland, tienen un proyecto consolidado e ilusionante que busca el premio del título.