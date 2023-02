La decisión de Bernardo Silva

El portugués quiere salir del Manchester City el próximo verano y su deseo es llegar a España Con el Barça ansioso por su llegada, el futbolista escucharía también al Real Madrid

El centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, es uno de los grandes atractivos del mercado de fichajes. Con contrato hasta 2025, pero sin la certeza de su continuidad en el club, el Barça está muy pendiente del jugador de cara al futuro.

El portugués, que tiene 28 años y es un futbolista diferencial en tres cuartos del campo, vería con buenos ojos un cambio de aires y una de sus predilecciones sería la de jugar en LaLiga y conocer el fútbol español.

El ex del AS Mónaco estaría abierto a escuchar ofertas y no descartaría ni Barça ni Real Madrid, por lo que todo está abierto. Consolidado en la pizarra de Pep Guardiola, el jugador, por edad y madurez, encajaría en cualquier proyecto deportivo.

Así están las apuestas deportivas en el mercado de fichajes del FC Barcelona.

El Barça busca refuerzos

El conjunto azulgrana ha perdido a Memphis Depay y Héctor Bellerín en este mercado de invierno y todas las miradas están puestas en la ventana que se abrirá el próximo 1 de julio: el club quiere seguir reforzando al equipo para acercarla al club a los éxitos en forma de título.

La dirección deportiva trabaja a destajo para completar una plantilla repleta de talento joven y nombres como los de Bernardo Silva, además de otros como Benjamin Pavard, suenan con mucha fuerza en el entorno culé.