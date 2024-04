Baraja iguala a Marcelino

Rubén Baraja, entrenador del Valencia, ha llegado a los 50 partidos oficiales como entrenador del Valencia, 51 con el último aplazado ante el Granada, 47 de Liga y cuatro de Copa del Rey. Ningún otro entrenador desde que Peter Lim es el presidente del equipo valenciano había llegado a esa cifra desde que Marcelino llegara a los 110 entre agosto de 2017 y septiembre de 2019. apuestas deportivas liga española

Lo cierto es que Baraja ha sido algo más que un técnico parche. No hay que olvidar que llegó la pasada campaña como una última bala de los dirigentes chés para salvar a los valencianista del descenso, haciendo tándem con Marchena. Se tuvo que esperar a la última jornada pero se terminó consiguiendo. Es por ello que renovó por dos temporadas. Esta campaña, sin demasiada colaboración por la directiva dirigida por Peter Lim, el que fuera jugador y leyenda del Valencia ha demostrado que con un poco más de lo que tiene, podría hacer cosas importantes con el grupo que cuenta y de hecho ha logrado ya la permanencia y tiene ciertas opciones de conseguir una plaza en la Europa League.

El técnico vallisoletano se m muestra muy satisfecho de lo conseguido hasta el momento: "La valoración de la temporada en este momento tiene que ser positiva, no sólo por resultados y puntos. Hay un trabajo hecho y el equipo compite se sobrepone a lesiones, sanciones, selecciones, me parece todo una pasada. Lo que están consiguiendo estos chicos me emociona, ver cómo han crecido, como han evolucionado. Para mí tiene tanto valor que ya solamente eso me hace sentirme emocionado con lo vivido. Nos falta la culminación del proceso".