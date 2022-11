El Arsenal también brilla sin Wenger

El conjunto gunner se impuso al Nottingham Forest con una goleada en casa Es la 19ª ocasión que anota cinco tantos o más en el Emirates en la Premier League

El Arsenal de Mikel Arteta es un sólido líder de la Premier League. Con una única derrota y un empate en este inicio de temporada, los londinenses lideran la tabla con puño de hierro por delante del todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola.

Los gunners, que la temporada pasada se quedaron a las puertas de clasificarse para la Champions League, han logrado por 19ª vez en toda la historia de la Premier League apuntarse cinco o más tantos en un partido disputado en el Emirates Stadium.

Los del Norte de Londres habían logrado las 18 goleadas anteriores bajo la batuta de Arsène Wenger, el histórico entrenador de uno de los mejores Arsenal en los últimos tiempos: su marcha en 2018 dejó un hueco en el corazón de todo aficionado gunner.

Los de Mikel Arteta suman 31 puntos de 36 posibles: tan solo los tropiezos ante Manchester United (3-1) y Southampton (1-1) aparecen en su casillero particular, donde destacan esas trabajadas 10 victorias, una más que el Manchester City.

