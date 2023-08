Santi Cazorla y otros viejos roqueros de Segunda

El fichaje del internacional español por el Oviedo ha puesto patas arriba al Tartiere y una categoría que todavía se alimenta de grandes veteranos. Nombres como los de Mikel Rico, Ángel Rodríguez, Etxeita, Nyom, Sergio León, Masip y Mosquera cuajan una categoría con mucho ilustre de Primera. Entre los jóvenes también hay grandes apuestas. Andorra, Real Zaragoza y Mirandés son algunos de los equipos cuyos proyectos se basan también en ellos.

El anuncio supuso un terremoto en una categoría, la Segunda División, necesitada de alegrías y fichajes como éste para disparar la ilusión, visto que las estrecheces económicas de LaLiga lo son más todavía en la categoría de plata. Pero entonces llegó él. Santi Cazorla, nueva incorporación estrella del Oviedo, ha revolucionado la competición.

A sus 39 años, este internacional español ex del Arsenal, el Villarreal o el Málaga, entre otros (lo tuvo hecho por el Real Madrid, pero no se cerró el acuerdo) llega al Tartiere después de tres años en Qatar, cobrando el mínimo de la categoría y con una cláusula que dona el 10% de los ingreses que generen las ventas de su camiseta a las categorías inferiores. Genio y figura. Y no es el único en Segunda. Su llegada no hace más que destacar la presencia de viejos rockeros del fútbol que, lejos de tentaciones exóticas de ligas extranjeras, prefieren acabar sus días en en casa para dar lustre a la competición.

Todo muy igualado

Una Segunda que, para esta temporada, se presenta con panorama abierto y dudas por doquier. La única certeza tiene nombre de histórico. El Espanyol descendió la temporada pasada de nuevo tras haber hecho lo propio en 2020. Los pericos jamás estuvieron más de un curso en Segunda. Un efecto rebote que esperan repetir este curso, aunque en los pronósticos de Betfair mande la igualdad de la categoría.

Que los pericos, por ejemplo, ganen su próximo partido ante el Mirandés cotiza a 2.25€ por euro apostado. A otros favoritos de la categoría les pasa igual. El próximo triunfo del Levante, a cuota 2.7. Y el Eibar, a cuota 2.5. Sólo Valladolid (1.65) o Elche (1.55) parecen mantenerse firmes… y ni aun así son candidatos claros al ascenso.

Viejos rockeros

Esa igualdad es la que alienta a algunos históricos a seguir dando guerra. Entre los más conocidos, por ejemplo, Mikel Rico, ahora en el Cartagena que a sus 38 años es uno de los más veteranos de Segunda. También ha dado un paso atrás Ángel Rodríguez, que tras su periplo por el Getafe y el Mallorca, ha vuelto a casa, al Tenerife, para ponerse a las órdenes de Asier Garitano a sus 36 años y 3 meses.

En el Amorebieta destaca el nombre de Xabi Etxeita, un habitual del Athletic las últimas temporadas que se ha hecho con un puesto en el Amorebieta recién ascendido a Segunda. Situación similar a la de Pedro Mosquera, que en el Deportivo de la Coruña fue jugador clave en sus años en sus últimos años en Primera y que ahora comanda la medular del Alcorcón, otro de los equipos que ha retornado a la categoría de plata tras pasar sólo un año en Primera RFEF.

En el Leganés también está dando que hablar Allan Nyom (35), lateral camerunés que ha hecho un llamativo viaje de ida y vuelta entre eternos enemigos. Dejó Butarque para enrolarse en el Getafe, ser uno de los mejores soldados de Bordalás y, después, unirse de nuevo al proyecto pepinero aunque fuera en Segunda División.

En el Valladolid, Sergio León (34 años) es uno de los ejemplos de futbolista incombustible que sigue dando guerra. Con una amplísima trayectoria, sus tantos son parte de la esperanza pucelana para retornar a la élite solo un año después de caer a Segunda. Junto a él, destacan Jordi Masip, también uno de los jugadores del equipo del Pisuerga en los que se basa el proyecto de Ronaldo.

Los jóvenes también aprietan

Cote, David Timor, Jorge Miramón, Sergio Postigo, Sergi Enrich, Ortuño, Lago Junior, Óscar Plano, Erik Morán o Maikel Mesa son otros de los ilustres veteranos de la categoría que, con más de 30 años, prometen seguir acaparando titulares. Aunque los jóvenes también apuntan alto en Segunda.

Alex Calvo y Marsà (Andorra), Carlos Martín (Mirandés), Germán Varela y Alejandro Francés (Zaragoza), Seydouba Cissé (Leganés) o El Hilali (Espanyol) son algunos de los chavales que merece la pena seguir en esta categoría aún esperanzada con alguna llegada que pueda hacer saltar por los aires el mercado como ha pasado con Santi Cazorla.