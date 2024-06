Se reactiva el pulso Real Madrid-Bayern por Davies

Davies está cada vez más cerca de marcharse del Bayern. En Madrid lo saben y están a la espera de que fracasen las negociaciones con el club bávaro. La salida del canadiense del Bayern sería para terminar en el Bernabéu. No hay otra alternativa. Davies quiere jugar en el Real Madrid, pese a las insistencias del nuevo entrenador Vincent Kompany. Pero el precio de salida no convence a la directiva del club blanco: 50 'kilos'. Y para un jugador que termina contrato en 2025, creen que el precio es demasiado elevado.

Davies no tiene ningún acuerdo con el Bayern

Alphonso Davies está en negociaciones con el Bayern, aunque están estancas. A sus 23 años, está en un momento óptimo de su carrera tras superar varias lesiones en la rodilla que lo han apartado en tramos importantes en las dos últimas temporadas. Lleva en el club alemán desde el 2019 y quiere ya un contrato a lo alto para consolidarse en lo más alto del fútbol: el entorno de Davies busca 16 millones de euros al año, además de una prima elevada por renovar. Así lo detalla Bild, que además concretan que si las pretensiones no bajan no habrá acuerdo.

A Davies le queda un año de contrato, y el Bayern Múnich no quiere perderlo. Lleva meses intentando convencerlo para que amplíe su contrato, pero el jugador se ha negado tras el interés del Real Madrid. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ha sido claro con Nedal Huoseh, representante del internacional canadiense: tiene que bajarse las pretensiones económicas para renovar. El canadiense termina contrato el año que viene y el Bayern necesita renovarlo sí o sí para que no se marche como agente libre.

Por parte del Madrid, las intenciones son de no superar la barrera de los 40 millones. Saben que el Bayern está obligado a venderlo si no renueva, pero siguen pidiendo 50 millones. No ceden.

Vincent Kompany podría girarlo todo

Kompany llegó al Bayern el pasado 29 de mayo creando una gran ilusión a la afición bávara. Su primera carpeta ha sido Davies. El belga quiere renovarlo. Piensa que es fundamental para su proyecto y esquema. Sin embargo, su primer 'cara a cara' no ha sido óptimo para terminar de convencerlo, aunque podría hacer bajar sus pretensiones salariales.

Mendy podría ser determinante

El futuro del lateral francés es incierto. A sus 29 años, termina contrato también en 2025, lo que significa que, si no renueva, podría irse como agente libre al finalizar la próxima temporada. Pero su renovación sigue en la misma línea. Es decir, sin novedades. Incluso podría salir, y más si se concretan los avances con Davies.

Mendy es del agrado de Ancelotti, aunque no es imprescindible para el club. Si llegara una oferta atractiva por él, estarían dispuestos a venderlo. Sin embargo, a su edad, el club prioriza un lateral con más proyección de futuro.