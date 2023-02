Los pronósticos ya reflejan la caza a Vinicius y vaticinan lluvia de tarjetas para sus rivales

Vinicius es el más castigado de LaLiga con 69 faltas recibidas en 19 partidos. Sufre una media de 3,8 faltas por encuentro. Alguna muy dura, como la de Paulista Comparando los datos de Vinicius en la liga española con las otras grandes ligas europeas, el brasileño también sigue siendo el futbolista que más faltas recibe

El Real Madrid ha disputado 19 partidos de la Liga 2022-2023. Y en todas se repite un patrón: Vinicius Junior siempre es cazado en varias ocasiones con faltas intensas o, directamente duras. Durísimas. Como la de Gabriel Paulista en el Bernabéu, acción que le valió la roja. El dato es llamativo. Vinicius es el jugador (con diferencia) que más faltas recibe de todo el campeonato: 62 faltas había recibido el extremo brasileño del Real Madrid en los 18 encuentros que ha jugado con el conjunto merengue en el campeonato doméstico antes de jugar ante el Valencia donde la dinámica se ha repetido con siete faltas más recibidas. Sin duda, el futbolista más castigado por sus rivales y compañeros de profesión esta temporada.

Vinicius es el futbolista más castigado de LaLiga con 69 faltas recibidas en 19 partidos disputados. Sufre una media de 3,8 faltas por encuentro. Por detrás de él se sitúan Isi Palazón, del Rayo Vallecano, con 52 (2,7 por duelo); Joselu, del RCD Espanyol, con 47 (2,47); Enes Ünal, del Getafe, con 48 (2,52); e Iker Muniain, del Athletic Club, con 41 (2,15). Pero es que Vinicius también es uno de los jugadores más castigados en Europa.

Comparando con las otras grandes ligas europeas, el brasileño también sigue siendo el futbolista que más faltas recibe. Las 69 faltas del '20' del Real Madrid destacan sobre las 57 sufridas por Wilfried Zaha (Crystal Palace) y Neymar Júnior (PSG). Por detrás se quedan, con 51 tanto Isaac Success (Udinese) como Mattia Zaccagni (Lazio).

Efecto Vinicius en los pronósticos

Según los pronósticos, esta tendencia se refleja en los mercados del Real Madrid, donde los equipos rivales a los blancos suelen liderar los mercados que se refieren a tarjetas, tanto en lo colectivo, como en lo individual. Sirva como ejemplo partido frente al Mallorca. Que el próximo rival de los merengues reciba más tarjetas que el Real Madrid es mucho más probable. Los cinco jugadores con más probabilidades de recibir tarjeta durante el encuentro son del Real Mallorca: a saber, Maffeo, Baba, Gayà, Raillo y Nastasic.

“Como siempre”

"Lo que he visto es que a Vinicius le han dado muchas patadas, como siempre", destaca en más de una ocasión Carlo Ancelotti sobre su jugador. El gran problema puede radicar en que el joven extremo no es protegido por los árbitros como debería. Como ya se dijo en el pasado con otros jugadores que les gusta el 'jogo-bonito', de regates y filigranas, los artistas del fútbol. De hecho, esto es algo que puso de relieve el propio Ancelotti después del partido en San Mamés ante el Athletic Club.

"Vinicius es un gran jugador. Es una persona muy sensible. Quería que se focalizara solo en el partido. Todo el mundo le aprieta, le dicen cosas, le dan patadas, la afición rival, también los árbitros... le ha sacado una tarjeta amarilla y ha recibido muchas patadas. Es un chico muy joven todavía, pero todo el mundo le aprieta y eso le desconcentra. A él solo le gusta jugar el fútbol. Yo le quiero mucho y quiero que se le respete más. Yo le decía que hablara conmigo y se olvidara de los demás", dijo Ancelotti entonces.

Aún así, el joven brasileño (que ante el Valencia cumplió 200 partidos oficiales con el Real Madrid) sigue jugando a un fútbol eléctrico, de filigrana y regate veloz ante el que los defensas sólo han conseguido encontrar una fórmula para pararlo: a golpes. El último, una patada fortísima de Gabriel Paulista, le valió la roja al central hispano-brasileño del Valencia y el reproche de su entrenador. Voro no polemizó tras el duelo sobre la expulsión.

Tampoco un Ancelotti que la justificó afirmando que era fruto de la desesperación por perder. El matiz es importante. El italiano no señaló la desesperación por no frenar a Vinicius. Porque en el Real Madrid tienen claro que los culpables son los contrarios y no el jugador, al que siguen alentando a encarar, marcharse y provocar la admiración de los madridistas, seguros de que el 20 blanco es su jugador diferencial en cuanto a regates y filigranas.