¡Más problemas para Márquez! Su récord intacto desde 2014, en peligro

'Pecco' Bagnaia ha ganado seis de las once últimas carreras de MotoGP, terminando además en el podio en nueve de ellas El piloto de Ducati Lenovo intentará ser el primer piloto desde Marc Márquez en 2014 que logre el título tras ganar en la primera carrera de la temporada

Pecco Bagnaia, dos veces campeón del Campeonato Mundial de Motociclismo, de Moto2 en 2018 y de MotoGP en 2022, ha ganado seis de las once últimas carreras de MotoGP, terminando además en el podio en nueve de ellas.

El italiano intentará ser el primer piloto desde Marc Márquez en 2014 que logre el título tras ganar en la primera carrera de la temporada.

El piloto de Ducati Lenovo consolidó su liderato en el campeonato del mundo de motociclismo al lograr su segunda victoria en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, en el circuito de Portimao, mientras el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), la "liaba" en las primeras vueltas de carrera.

El italiano saldó con dos triunfos y 37 puntos un primer fin de semana de competición perfecto en el trazado portugués de Portimao.

El corredor de Ducati Lenovo ha empezado como un cohete: "El número 1 me ha dado mucha fuerza. Hemos hecho mucha piña en esta pretemporada. La carrera ha sido muy dura, he estado liderando 19 vueltas que se me han acabado haciendo eternas, pero hemos sabido gestionar de forma casi perfecta las gomas y todo ha salido bien, por suerte", añadió 'Pecco'.