Old Trafford, el Teatro de los Sueños… y de pesadillas del United contra equipos españoles

Un total de 29 partidos han jugado los clubes españoles en competición oficial en Old Trafford y en 19 han logrado evitar la derrota ante el Manchester United Históricas victorias como las del Madrid de Ronaldo, el Athletic de Bielsa o el Dépor de Tristán deben inspirar a un Barcelona que no es favorito para el próximo duelo

Son once los equipos españoles que a lo largo de la historia han visitado Old Trafford, el legendario recinto del Manchester United, y han conseguido salir bien librados de la cita, ya sea con un triunfo o con un empate. En total son 29 los partidos que los equipos españoles han disputado en Old Trafford en partido oficial ante los red devils. Y el balance, curiosamente, es favorable para los españoles, ya que en 19 de estas 29 ocasiones los equipos de nuestra Liga lograron no salir derrotados. Sólo en diez de los 29 partidos consiguieron los ingleses el triunfo.

El siguiente representante de LaLiga que acudirá a Manchester es el FC Barcelona, en la vuelta del playoff de la Europa League (2-2 en la ida). Según los pronósticos de Betfair, que gane el Barça en Old Trafford en el próximo duelo de la Europa League cotiza a 3€ por euro apostado. No parte como favorito en el choque. Que lo hagan los red devils se paga a 2.25€ por euro apostado y genera mayor confianza en los apostantes. Esta tendencia choca con la habitual de los clubes de LaLiga que acumulan el citado récord positivo en un campo que otros tiempos era hostil para cualquier club europeo. De hecho, el United estuvo 56 partidos seguidos sin perder en casa en competición europea hasta que en 1996 el Fernerbahçe cortó la increíble racha que duró 40 años.

Y es que pocos estadios tienen la mística de Old Trafford. El Barça la ha sufrido, por ejemplo, en aquella ya lejana noche mágica para el United, cuando remontó en la vuelta de los cuartos de final de la Recopa de 1984 un 2-0 al equipo que lideraban Schuster y Maradona. Los dos goles de Bryan Robson y el tercero de Stapleton dejaron fuera a los azulgranas. Para los viejos aficionados del United, y pese a que en su palmarés tienen tres Copas de Europa, aquella remontada de la Recopa es uno de los mejores momentos de su historia moderna. Sin embargo, pocas veces la han logrado repetir como asoma un club de LaLiga.

El Siglo XXI, un jardín español

Fue Old Trafford un estadio inaccesible para los equipos españoles durante mucho tiempo, pero en el siglo XXI se ha convertido prácticamente en un jardín de juegos. Hasta siete equipos han ganado en los últimos 22 años en el estadio de los red devils empezando por el Real Madrid, que en el año 2000 conquistó el Teatro de los Sueños (2-3) rumbo a la Octava con aquella mágica jugada de Redondo que acabó marcando Raúl. Además, en 2003, el Madrid cayó en la vuelta de cuartos de final en Old Trafford por 4-3. Sin embargo, el club blanco pasó a semis gracias a un histórico hat-trick de Ronaldo y al 3-1 de la ida, que hizo inútil la victoria red devil a última hora. Beckham marcó y, en la temporada siguiente, acabó fichando por la entidad del Santiago Bernabéu. Ronaldo salió ovacionado del estadio del United.

Del Deportivo al Athletic

El Madrid también ganó en la Champions de 2013 (1-2) en octavos de final. Fue con algo de polémica por la expulsión de Nani. Inolvidable también el Deportivo que ganó al United en la fase de grupos de la temporada 2001-02 con dos goles de un espectacular Diego Tristán y otro de Sergio, que dieron réplica a un doblete de Van Nistelrooy. Fabian Barthez todavía se acuerda de aquellos regates del delantero del Dépor que vivía sus mejores momentos como futbolista.

Once años después, fue el Athletic quien se coronó en Manchester bajo el legado de los años de Bielsa en Bilbao. Ganó 2-3 con goles de Llorente, De Marcos y Muniain, que superaron los dos goles de Rooney. El Athletic, que iba a camino del doblete Copa-Europa League, perdió las dos finales aquella temporada, pero el partido en Manchester quedó como un momento icónico de la entidad bilbaína.

Recientes victorias

Más reciente fue en 2018, quien ganó fue el Sevilla (1-2) con dos goles de Ben Yedder que metieron en cuatros al equipo por entonces entrenador por Montella. Y en 2019, al fin, el Barça, que había ido, además de en 1984, con grandes equipos (en la 94-95 con Romario o en la época de Van Gaal con Rivaldo), pero no había ganado nunca, venció 0-1 en la ida de los cuartos de final y pasó a semis. Los últimos en ganar, en 2022, han sido el Atlético (0-1, con gol de Lodi) y, esta misma temporada, la Real Sociedad (0-1, Brais). La Real, por cierto, fue el último equipo que ha ganado en Old Trafford. Sucedió el pasado 8 de septiembre. Desde entonces, los de Ten Hag están inexpugnables en casa.

Triunfos o empates de los equipos españoles en Old Trafford en competición oficial:

56-57 ManUtd-R. Madrid 2-2 (1/2 vta. Copa Europa)

82-83 ManUtd-Valencia 0-0 (1ª ronda UEFA, ida)

91-92 ManUtd-At. Madrid 1-1 (1/8 vta. Recopa)

94-95 ManUtd-Barça 2-2 (fase grupos Champions)

98-99 ManUtd-Barça 3-3 (fase grupos Champions)

99-00 ManUtd-R. Madrid 2-3 (1/4 vta. Champions)

00-01 ManUtd-Valencia 1-1 (fase grupos Champions)

01-02 ManUtd-Deportivo 2-3 (fase grupos Champions)

05-06 ManUtd-Villarreal 0-0 (fase grupos Champions)

08-09 ManUtd-Villarreal 0-0 (fase grupos Champions)

10-11 ManUtd-Valencia 1-1 (fase grupos Champions)

11-12 ManUtd-Athletic 2-3 (1/8 ida Europa League)

12-13 ManUtd-R. Madrid 1-2 (1/8 vta. Champions)

16-17 ManUtd--Celta 1-1 (1/2 vta. Europa League)

17-18 ManUtd-Sevilla 1-2 (1/8 vta. Champions)

18-19 ManUtd- Valencia 0-0 (fase de grupos Champions)

20-21 ManUtd-Real Sociedad 0-0 (fase grupos Europa League)

21-22 ManUtd Atlético de Madrid 0-1 (1/8 Champions)

22-23 ManUtd-Real Sociedad – 0-1 (fase grupos Europa League)